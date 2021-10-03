Bí ý tưởng 'lên đồ' công sở ngày đi làm trở lại, chị em cứ học ngay MC Khánh Vy là có 'cả rổ' cách mix hay ho

Chỉ cần 'tăm tia' vài set đồ của Khánh Vy nàng cũng có đủ ý tưởng mặc đồ đi làm trong tuần đầu sau giãn cách rồi đấy!

Thời gian qua, Khánh Vy chính là mỹ nhân GenZ nổi tiếng hàng đầu MXH khi chính thức trở thành MC mới của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, học thức và cả tính cách hài hước, gần gũi thì MC Khánh Vy còn được chú ý đến phong cách thời trang thanh lịch.

Tham khảo phong cách ăn mặc của Khánh Vy cho thấy nữ MC trẻ có cách phối đồ rất thông minh. Mỹ nhân xứ Nghệ hầu hết đều áp dụng những cách mix đồ cơ bản, những items ai cũng có trong tủ đồ và không quá cầu kỳ. Cùng lướt nhẹ phong cách công sở xứng đáng nhận điểm 10 tròn trĩnh của mỹ nhân 22 tuổi nhé!

Nếu để ý bạn sẽ nhận thấy Khánh Vy luôn 'kết thân' với những items có màu đơn sắc.

Hầu hết những món đồ như áo sơ mi, quần ống rộng, chân váy,... Khánh Vy đều ưu tiên lựa chọn màu sắc trung tính, tiết chế họa tiết rườm rà.

Nữ MC sinh năm 1999 thường lựa chọn quần cạp cao và sơ vin áo sơ mi, vừa trẻ trung, thanh lịch nhưng cũng không kém phần hiện đại đúng không nào?

Thỉnh thoảng Khánh Vy cũng chọn những đôi boot đen để tạo điểm nhấn. Với những cô nàng không thích trang phục rườm rà thì bạn nên học hỏi Khánh Vy điểm này để làm nổi bật outfit của mình hơn.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-y-tuong-len-do-cong-so-ngay-di-lam-tro-lai-chi-em-cu-hoc-ngay-mc-khanh-vy-la-co-ca-ro-cach-mix-hay-ho-428419.html