Bí ý tưởng 'lên đồ' công sở ngày đi làm trở lại, chị em cứ học ngay MC Khánh Vy là có 'cả rổ' cách mix hay ho

Chỉ cần 'tăm tia' vài set đồ của Khánh Vy nàng cũng có đủ ý tưởng mặc đồ đi làm trong tuần đầu sau giãn cách rồi đấy!
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Thời gian qua, Khánh Vy chính là mỹ nhân GenZ nổi tiếng hàng đầu MXH khi chính thức trở thành MC mới của chương trình "Đường lên đỉnh Olympia". Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp, học thức và cả tính cách hài hước, gần gũi thì MC Khánh Vy còn được chú ý đến phong cách thời trang thanh lịch.
Tham khảo phong cách ăn mặc của Khánh Vy cho thấy nữ MC trẻ có cách phối đồ rất thông minh. Mỹ nhân xứ Nghệ hầu hết đều áp dụng những cách mix đồ cơ bản, những items ai cũng có trong tủ đồ và không quá cầu kỳ. Cùng lướt nhẹ phong cách công sở xứng đáng nhận điểm 10 tròn trĩnh của mỹ nhân 22 tuổi nhé!
Ảnh: Tổng hợp, FBNV