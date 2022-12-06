Bật mí nàng 5 mẹo lên đồ nổi bần bật khi đi dự tiệc, đẹp sang chảnh mà cực hút ánh nhìn

Khi lên kế hoạch cho đêm giao thừa năm nay, điều đầu tiên bạn thường nghĩ đến là mình sẽ mặc gì, đúng không nào? Bạn sẽ đón năm mới theo phong cách nào? Thời trang nào là cách tốt nhất để thiết lập giai điệu cho một năm tuyệt vời nhất ?

Trong một vài khoảnh khắc, bạn có thể hạnh phúc tưởng tượng ra phiên bản của mình sẽ xuất hiện trong năm mới.

Màu hồng nóng là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng tránh các màu xanh lá cây, đỏ và ánh kim sáo rỗng cho mùa lễ hội. Hãy thử tìm đến những chiếc váy lấp lánh này để dự một sự kiện ngày lễ và tận hưởng cảm giác thú vị với diện mạo này nhé.

2. Thời trang lấp lánh và ánh vàng

Khi nói đến vẻ ngoài kim loại, bạn sẽ có xu hướng nghiêng về phía màu vàng của mọi thứ. Nhưng đó thường là một màu sắc đẹp thường khiến mọi người sợ hãi khi mua sắm, đừng sợ! Mạnh dạn lên là được. Bạn hãy thử nó và thấy được sự mới lạ, đặc biệt trong phong cách này nhé.

3. Váy đen cắt xẻ tạo điểm nhất

Đôi khi bạn chỉ cần đi với một cái nhìn gợi cảm cổ điển. Bạn không bao giờ có thể sai lầm với một chiếc váy đen tuyệt vời chỉ có những đường cắt và hình bóng quyến rũ.

4. Đồ liền sang trọng

Đối với những người trong chúng ta, những người không thích mặc váy, thì một bộ áo liền quần sang trọng luôn là một lựa chọn tuyệt vời. Những kiểu dáng với áo ngắn, quần dài sẽ giúp vóc dáng bạn đẹp đến bất ngờ với chiều cao được nới ra tối đa. Hơn nữa, kiểu thời trang áo liền quần ôm sát cơ thể sẽ khoe trọn vẻ đẹp ngoại hình của chính bạn.

5. Đầm lông vũ

Những chiếc lông vũ xòe tơ nhẹ trên chiếc đầm dù ngắn hay dài đều mang đến sự dịu dàng, đằm thắm những không thiếu sự gợi cảm , sang trọng. Hãy thử kiểu váy lông vũ cho bữa tiệc tối và bạn sẽ có cảm giác như một nàng công chúa thực thụ.

Theo Who What Wear