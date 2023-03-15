5 sai lầm ăn mặc khiến chị em bị dìm dáng không thương tiếc

Thời trang 15/03/2023 15:16

Việc lựa chọn trang phục không phù hợp với vóc dáng có thể khiến bạn mất điểm trầm trọng. Vì thế, khi phối đồ, bạn cần đặc biệt chú ý tới một vài điểm sau.

1. Chọn nhầm size đồ lót

Đồ lót tuy mặc bên trong nhưng chúng có khả năng hữu hiệu trong việc căn chỉnh vóc dáng. Đồ lót quá chật sẽ tạo cảm giác không thoải mái, hằn lên da thịt, đồ lót quá rộng lại không đủ tôn dáng.

5 sai lầm ăn mặc khiến chị em bị dìm dáng không thương tiếc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, khi diện những mẫu trang phục dáng ôm thì bạn nên chú ý chọn đồ lót vừa vặn, định hình phom dáng để có được body chuẩn chỉnh nhất.

2. Áo len cổ lọ

Những chiếc áo len cổ lọ có khả năng giữ ấm tuyệt đối cho những ngày thời tiết trở lạnh, nhưng chúng cũng là nguyên nhân khiến chiều dài cơ thể của bạn bị ảnh hưởng. Cụ thể, áo len cổ lọ sẽ làm phần cổ của bạn trông ngắn đi, tạo cảm giác phần thân trên không được mềm mại và thanh thoát dẫn đến tổng thể không có sự hài hoà.

5 sai lầm ăn mặc khiến chị em bị dìm dáng không thương tiếc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay vì lựa chọn áo len cổ lọ, bạn hãy tham khảo những mẫu áo len cổ tròn, cổ tim hoặc cổ bẻ vì chúng sẽ giúp cơ thể của chị em trông nhẹ nhàng hơn.

3. Họa tiết quá rườm rà

Trang phục có những lớp lông xù, tay áo rườm rà sẽ chỉ khiến bạn trông to béo hơn. Thay vào đó, hãy thử những trang phục càng đơn điệu càng tốt, chẳng hạn như váy khóa kéo sẽ giúp thân hình bạn cao hơn hoặc những chiếc quần kẻ sọc như đã nói ở trên.

4. Trang phục luộm thuộm, dáng dài

Những mẫu trang phục dáng dài rất dễ tạo cảm giác vóc dáng trở nên luộm thuộm, xuề xòa, không tôn dáng. Đặc biệt, váy áo dáng dài còn khiến phần lưng trông dài, phần chân trông ngắn lại. Nếu là người có vóc dáng khiêm tốn, bạn nên tránh chọn những mẫu trang phục có thiết kế như vậy.

5 sai lầm ăn mặc khiến chị em bị dìm dáng không thương tiếc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó, nàng có vóc dáng thấp bé nên chọn những mẫu áo có độ dài đến khoảng ngang eo, sơ vin để tạo phân cách thân trên và thân dưới, khiến vóc dáng trông cao ráo hơn.

5. Quần cạp trễ

Quần cạp trễ là món đồ thứ 4 mà các nàng chân ngắn nên lưu ý khi mua sắm. Phần cạp quá thấp sẽ khiến đôi chân của chị em trong ngắn hơn, chưa kể khi ngồi xuống rất dễ xảy ra tình huống hớ hênh. Lựa chọn tốt nhất cho các nàng chính là quần cạp cao. Phom quần này tôn dáng, nâng mông phù hợp với mọi phom dáng cơ thể khác nhau.

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