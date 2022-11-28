4 kiểu mẫu váy tưởng chừng đơn giản nhưng lại là items giúp trang phục của bạn được thăng hạng

Chân váy là một trong những item thời trang có khả năng ''hack tuổi'' cực kỳ hiệu quả. Không những vậy, kiểu váy này còn giúp những cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn có thể kéo dài đôi chân của mình để vóc dáng trông thanh thoát và nữ tính hơn.

Chân váy midi là một trong những items phổ biến nhất mùa hè. Chân váy này có tác dụng che nắng tốt, nhờ độ dài lửng lơ, chân váy midi sẽ để chừa ra một khoảng hở nhất định, giúp tổng thể vóc dáng của chị em thêm cao ráo.Chân váy midi là item thời trang kinh điển khi nhắc đến trang phục nữ. Những mẫu chân váy dài ngang bắp chân hay chân váy maxi dài phủ mắt cá mang nhấn mạnh thêm hình ảnh thướt tha và quyến rũ của phái nữ, đồng thời cũng rất thoải mái khi nàng di chuyển.

Không hề thua kém chân váy denim, mẫu váy xòe tennis cũng được coi là bí quyết ''trẻ hoá'' cực kỳ hiệu quả của các mỹ nhân Kbiz. Không chỉ trên sân khấu mà ngay cả ngoài đời, chân váy xòe cũng được các cô nàng idol của chúng ta tận dụng triệt để.

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Váy xòe thường có độ phồng nhờ các nếp gấp nhẹ nhàng giúp chị em có thể ăn gian vòng 3 cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, nếu bạn muốn style của mình thêm độc đáo và đậm chất Hàn thì đừng ngần ngại sắm về những mẫu chân váy kẻ sọc, kẻ caro để lên đồ nhé. Loạt gợi ý dưới đây của các mỹ nữ Hàn Quốc sẽ giúp bạn chọn được 1 kiểu váy xòe phù hợp cho mình đó.

Chân váy yếm

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Trong trẻo như nữ sinh, nhưng vẫn mang đậm nét hiện đại và quyến rũ, chân váy yếm chính là item thời trang độc lạ dành cho bạn gái đang muốn thổi làn gió mới vào phong cách của chính mình. Tuy nhiên để không “biến” mình thành trẻ con, bạn nữ cũng nên lưu ý một số cách phối đồ sành điệu dưới đây.

Chân váy mini

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Nếu bạn là cô nàng ưa chuộng các mẫu mốt mang vẻ đẹp retro và vintage đậm chất Y2K thì chân váy mini sẽ là lựa chọn cực kỳ lý tưởng cho tủ đồ. Kiểu váy này thường có dáng chữ A đơn giản, tuy không quá bồng bềnh nhưng vẫn đủ sức tạo nên vẻ dịu dàng và thanh thoát cho người mặc. Không chỉ có kiểu dáng đơn giản, các mẫu váy mini còn được cắt xẻ một đoạn nhỏ để tạo điểm nhấn và tăng hiệu quả kéo chân cho người mặc. Chị em cứ ngắm những mẫu váy được Jennie (BLACKPINK), Joy (Red Velvet), Nayeon (Twice).