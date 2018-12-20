10 sai lầm về trang phục khiến phụ nữ trông lôi thôi, kém sang và mất điểm trước người đối diện

Phần chân tóc tự nhiên mọc dài tạo ra 2 dải màu khác biệt làm bạn trông vô duyên và kém sang - Ảnh: Brightside

Tuy không quyết định tất cả nhưng trang phục phần nào định hình vẻ bề ngoài của mỗi người trong mắt những người đối diện. Do đó, để tác phong luôn chỉn chu, thu hút, bạn nên tránh xa 10 lỗi thời trang dưới đây.

Điều này thường xảy ra với phụ nữ bận rộn, thích làm tóc khi di chuyển. Tuy rất tiện lợi nhưng đeo dây buộc tóc ở cổ tay có thể phá hỏng toàn bộ diện mạo. Do đó bạn nên dùng chúng để buộc tóc hoặc cất ngay vào ví - Ảnh: Brightside

Để trông hoàn hảo hơn, bạn nên nhuộm lại phần chân tóc thường xuyên. Trong trường hợp cảm thấy mệt mỏi vì liên tục nhuộm tóc, bạn có thể thay đổi lại màu tóc tự nhiên.

3. Buộc tóc thấp

Đa số phụ nữ thường có thói quen buộc bừa mái tóc mỗi khi bận bịu, vướng víu, tuy nhiên điều này khiến vẻ ngoài trở nên cực kỳ lôi thôi. Ngoài ra, kiểu buộc thấp, bẻ đôi mái tóc chỉ hợp khi bạn ở nhà - Ảnh: Brightside

Hãy dành một vài phút để sửa chữa mái tóc của bạn. Ngoài ra, hãy mang theo dầu gội khô, một chiếc lược nhỏ và vài chiếc ghim cài tóc bên mình. Hãy buộc mái tóc theo kiểu đuôi ngựa hoặc tết chúng lại thật gọn gàng.

4. Bàn tay không gọn gàng

Có thể bạn nghĩ rằng đây là điều nhỏ nhặt và không ai nhận ra, nhưng đôi bàn tay có ảnh hưởng rất lớn đến tổng thể. Ngay cả khi bạn đã trang điểm sắc nét, ăn vận sang trọng nhưng đôi bàn tay đầy da thừa, ố vàng sẽ làm mọi công sức đổ sông đổ biển - Ảnh: Brightside

Chính vì vậy, hãy chăm sóc bàn tay và móng tay thường xuyên. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm, kem dưỡng móng và cắt tỉa móng định kì.

5. Trang điểm lệch tông da

Nếu sử dụng kem nền, phấn phủ quá tối hoặc quá sáng, khuôn mặt của bạn sẽ tương phản với cổ, kết quả là làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên - Ảnh: Brightside

Khi chọn màu của kem nền, cũng như các sản phẩm trang điểm khác hãy thử độ tương ứng với làn da trước.

6. Đeo 2 chiếc túi lớn cùng lúc

Chiếc túi lớn là lựa chọn tốt mỗi khi đi mua sắm. Tuy nhiên, sẽ không hoàn hảo khi bạn dùng chúng thường xuyên kèm theo túi xách, ví cằm tay - Ảnh: Brightside

7. Để lộ nội y

Đây là lỗi thời trang mà tất cả mọi phụ nữ đều không muốn mắc phải. Để lộ nội y không chỉ làm bạn trở nên lộn xộn mà còn vô cùng mất điểm trong mắt người đối diện - Ảnh: Brightside

Hãy chắc chắn rằng nội y luôn được che giấu kỹ lưỡng, đồng thời không nên diện đồ lót và trang phục có màu sắc tương phản hoặc đồ bên ngoài quá mỏng.

8. Tóc và da khô ráp

Mái tóc và làn da khô ráp khiến vẻ ngoài của phụ nữ trông vô cùng xơ xác, mất sức sống. Ngoài ra, da khô còn có thể hình thành nếp nhăn khiến bạn trông già nua hơn - Ảnh: Brightside

Để làn da và mái tóc trông hoàn hảo mọi lúc, bạn cần thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm, uống đủ nước, chăm sóc kỹ càng.

9. Tóc chẻ ngọn

Tương tự như tình trạng khô xơ, mái tóc chẻ ngọn, không mượt mà làm phụ nữ trở nên lôi thôi hơn rất nhiều - Ảnh: Brightside

Nếu mái tóc trở nên chẻ ngọn, bạn phải cắt tỉa chúng định kỳ kèm theo một chế độ chăm sóc đúng cách, dưỡng ẩm thường xuyên.

10. Thường xuyên chỉnh sửa quần áo

Trong khi giao tiếp với mọi người, bạn cứ liên tục chỉnh sửa trang phục sẽ làm họ khó chịu. Ngoài ra, việc này còn làm gián đoạn cuộc trò chuyện, từ đó khiến bạn trở nên lôi thôi hơn - Ảnh: Brightside

Để ngăn ngừa việc này, bạn bắt buộc phải chọn quần áo vừa vặn và đủ thoải mái để diện.

Để luôn trông hoàn hảo, chỉn chu và thu hút mỗi khi xuất hiện, bạn nhất định phải tránh mắc phải 10 lỗi thời trang trên.