10 sai lầm về trang phục khiến phụ nữ trông lôi thôi, kém sang và mất điểm trước người đối diện

Brightside đã thống kê ra 10 lỗi về trang phục khiến vẻ ngoài của phụ nữ trông vô cùng lôi thôi, quê mùa và mất đi sự thu hút.
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Tuy không quyết định tất cả nhưng trang phục phần nào định hình vẻ bề ngoài của mỗi người trong mắt những người đối diện. Do đó, để tác phong luôn chỉn chu, thu hút, bạn nên tránh xa 10 lỗi thời trang dưới đây.
1. Chân tóc
Để trông hoàn hảo hơn, bạn nên nhuộm lại phần chân tóc thường xuyên. Trong trường hợp cảm thấy mệt mỏi vì liên tục nhuộm tóc, bạn có thể thay đổi lại màu tóc tự nhiên.
2. Đeo dây buộc tóc trên cổ tay
3. Buộc tóc thấp
Hãy dành một vài phút để sửa chữa mái tóc của bạn. Ngoài ra, hãy mang theo dầu gội khô, một chiếc lược nhỏ và vài chiếc ghim cài tóc bên mình. Hãy buộc mái tóc theo kiểu đuôi ngựa hoặc tết chúng lại thật gọn gàng.
4. Bàn tay không gọn gàng
Chính vì vậy, hãy chăm sóc bàn tay và móng tay thường xuyên. Bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm, kem dưỡng móng và cắt tỉa móng định kì.
5. Trang điểm lệch tông da
Khi chọn màu của kem nền, cũng như các sản phẩm trang điểm khác hãy thử độ tương ứng với làn da trước.
6. Đeo 2 chiếc túi lớn cùng lúc
7. Để lộ nội y
Hãy chắc chắn rằng nội y luôn được che giấu kỹ lưỡng, đồng thời không nên diện đồ lót và trang phục có màu sắc tương phản hoặc đồ bên ngoài quá mỏng.
8. Tóc và da khô ráp
Để làn da và mái tóc trông hoàn hảo mọi lúc, bạn cần thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm, uống đủ nước, chăm sóc kỹ càng.
9. Tóc chẻ ngọn
Nếu mái tóc trở nên chẻ ngọn, bạn phải cắt tỉa chúng định kỳ kèm theo một chế độ chăm sóc đúng cách, dưỡng ẩm thường xuyên.
10. Thường xuyên chỉnh sửa quần áo
Để ngăn ngừa việc này, bạn bắt buộc phải chọn quần áo vừa vặn và đủ thoải mái để diện.
Để luôn trông hoàn hảo, chỉn chu và thu hút mỗi khi xuất hiện, bạn nhất định phải tránh mắc phải 10 lỗi thời trang trên.