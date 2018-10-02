10 món đồ này là 'trợ thủ đắc lực' giúp phụ nữ có phong cách ăn mặc thời thượng, nổi bật hơn

Theo Brightside, tuy không được nhiều người ưa chuộng nhưng 10 món đồ này sẽ giúp chị em nâng cấp gu ăn mặc lên một tầm cao mới, thời thượng và cá tính hơn.

Bài viết sẽ giúp phái đẹp nâng cấp phong cách ăn mặc cùng 10 món đồ thời thượng, đậm cá tính sau đây. Họa tiết da báo Rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đã sử dụng họa tiết da báo cho bộ sưu tập cuối năm. Điều này chứng minh những món đồ theo phong cách này đang trở thành xu hướng thời trang thu đông. Để diện họa tiết báo in thật tinh tế, bạn có thể chọn chiếc áo khoác dáng dài, một chiếc chân váy ngắn hoặc đơn giản chỉ là chiếc tủi xách da báo - Ảnh: Internet Giày thể thao thô Giày thể thao thô nổi tiếng với vẻ ngoài gồ ghề, không thanh lịch, tuy nhiên, item này lại mang đến phong cách bụi bặm và cá tính. Khéo léo phối thiết kế giày này với set đồ năng động, bạn sẽ trở thành tâm điểm giữa đám đông với hình ảnh cá tính - Ảnh: Internet Quần jean ống loe Thiết kế này nổi lên vào năm 1970 và ngay lập tức đã chinh phục trái tim của vô số tín đồ thời trang. Cho đến ngày nay, quần jean ống loe vẫn giữ vững vị trí và vẻ đẹp cổ điển, thời thượng thuở ban đầu xuất hiện - Ảnh: Internet Áo khoác lông giả Vào mùa đông, áo khoác lông trở thành một trong những món đồ được săn lùn. Ngoài khả năng giữ ấm tuyệt vời, thiết kế áo khoác này giúp phụ nữ thêm phần quý phái và hấp dẫn. Để thân thiện với môi trường, các nhà thiết kế thường tạo ra chất liệu lông giả - Ảnh: Internet Váy jean Thiết kế chân váy jean bắt đầu thịnh hành từ thập niên 90 gần và được nhiều người yêu thích cho đến hiện nay. Bên cạnh nét đẹp năng động, cổ điển, thiết kế denim này còn có ưu điểm là dễ phối, phù hợp với nhiều hoàn cảnh, thời tiết - Ảnh: Internet Giày mũi nhọn Vào mùa thu, những mẫu giày mũi nhọn, đặc biệt là đế bệt được rất nhiều cô gái áp dụng. Thiết kế giày này tạo cảm giác đôi chân dài và thon thả hơn, đồng thời mang đến vẻ đẹp thanh lịch, thời thượng - Ảnh: Internet Áo blazer Với những ai mê đắm phong cách thời trang cổ điển, thanh lịch, áo blazer là item không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu đông - Ảnh: Internet Thiết kế bất đối xứng Vào mùa xuân năm 2017, những thiết kế bất đối xứng bắt đầu xuất hiện và tạo nên một là sóng hưởng ứng mạnh mẽ từ các tín đồ thời trang. Đến nay, kiểu trang phục này vẫn đầy sự thu hút mãnh liệt - Ảnh: Internet Đồ thể thao Những bộ quần áo thể thao giúp phái đẹp thêm phần năng động và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, ăn mặc đẹp không đồng nghĩa với việc diện đủ các thiết kế lộng lẫy, đắt tiền và lấp lánh - Ảnh: Internet Phong cách vinyl (nhựa dẻo) Vinyl là xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ chất liệu nhựa dẻo. Các nhà thiết kế khuyên rằng nếu ngại ngần diện áo khoác, áo, quần tây, yếm và váy bằng vinyl, hãy thay thế bằng các mẫu túi xách nhựa, plastic. Vào những ngày mưa gió thất thường, phong cách này cực kỳ tiện lợi - Ảnh: Internet Tuy chỉ là 10 món đồ quen thuộc và cổ điển nhưng nếu khéo léo phối hợp chúng mỗi ngày, bạn sẽ trở thành một tín đồ thời trang với phong cách ăn mặc đầy biến hóa và nổi bật từ thanh lịch đến năng động, từ nữ tính đến bụi bặm. 4 xu hướng thời trang đường phố lên ngôi mùa thu đông Họa tiết da động vật, quần đạp xe từ thời Công nương Diana được nhiều tín đồ lựa chọn trong mùa mốt năm nay. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-mon-do-nay-la-tro-thu-dac-luc-giup-phu-nu-co-phong-cach-an-mac-thoi-thuong-noi-bat-hon-299058.html Theo Yên Chi | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-mon-do-nay-la-tro-thu-dac-luc-giup-phu-nu-co-phong-cach-an-mac-thoi-thuong-noi-bat-hon-299058.html