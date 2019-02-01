10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác

Thời trang 01/02/2019 15:38

Nếu muốn trông trẻ trung, xinh xắn hơn tuổi thật, phụ nữ nên cắt một trong những kiểu tóc thời thượng, không kén khuôn mặt dưới đây.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, đây cũng là thời điểm phù hợp để thay đổi diện mạo. Do đó, nếu vẫn chưa làm gì cho nhan sắc của bản thân, bạn nên tham khảo một số kiểu tóc đang thịnh hành để áp dụng. 

Ngoài việc cắt, uốn hay nhuộm, bạn có thể tự tay tạo kiểu đơn giản, cách này vẫn mang đến vẻ ngoài rạng ngời, tỏa sáng. Hãy tham khảo ngay 10 kiểu tóc cực kỳ xinh xắn, tươi trẻ và không kén khuôn mặt dưới đây.

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 1

Kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp

Nếu không có đủ thời gian để đến tiệm uốn, duỗi hay nhuộm, bạn có thể áp dụng kiểu tóc buộc đuôi ngựa hờ hững này. Kiểu này này mang đến nét đẹp tự nhiên, trong sáng cho phụ nữ - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 2

Tóc dài mái rẽ ngôi nhuộm nâu đỏ

Đối với những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn, vuông, kiểu mái rẽ ngôi sẽ tạo nên độ thon gọn tức thì. Hơn nữa, màu nâu ánh đỏ đang là xu hướng nhuộm được ưa chuộng nhất hiện nay - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 3

Kiểu tóc uốn đuôi mái thưa

Ngọt ngào, nữ tính và dịu dàng là những gì mà kiểu tóc này mang đến cho người diện. Tết này, nếu muốn trở nên điệu đà và trẻ trung, hãy chọn phương án này - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 4

Kiểu tóc buộc củ tỏi

Tóc buộc củ tỏi tạo cảm giác tươi mới, trẻ trung, năng động và có phần nhí nhảnh cho phái đẹp. Gần đến Tết, nếu chưa kịp thay đổi kiểu tóc, bạn nên chọn phương án này - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 5

Kiểu tóc buộc nơ 

Đơn giản là thêm chiếc nơ xinh xắn trên mái tóc, bạn sẽ trở nên khác biệt và nổi bật hơn ngay. Với chiếc nơ, bạn có thể buộc đuôi ngựa hoặc tết đều vô cùng đẹp - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 6

Kiểu tóc ngắn uốn cúp

Cắt tóc ngắn là một phương pháp thay đổi diện mạo hoàn hảo nhất. Trong đó, tóc ngắn uốn cúp được xem là lựa chọn được nhiều phụ nữ ưa chuộng. Kiểu tóc này không chỉ nữ tính mà còn mang nét cá tính - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 7

Kiểu tóc bob thẳng tự nhiên

Như đã nói ở trên, tóc ngắn sẽ giúp bạn thay đổi vẻ bề ngoài 360 độ. Ngoài kiểu uốn cúp, bạn có thể chọn kiểu bob thẳng tự nhiên. Ưu điểm của kiểu tóc này là không cần chăm sóc kỹ - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 8

Kiểu tóc bob duỗi chữ C

Bên cạnh kiểu uốn lọn đuôi, bạn có thể chọn cách duỗi cúp chữ C có độ cong tự nhiên và bồng bềnh này. Kiểu tóc này rất phù hợp với mái thưa, mái xéo - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 9

Kiểu tóc ngang vai uốn xoăn

Đây là lựa chọn số 1 đối với những cô nàng ưa chuộng phong cách cổ điển và quyến rũ. Để trông trẻ trung hơn, bạn nên nhuộm cho mái tóc uốn xoăn này màu nâu sáng, nâu mật ong - Ảnh: Internet

10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác - Ảnh 10

Kiểu tóc pixie mái thưa

Nếu muốn trông trẻ ra thêm vài tuổi, phụ nữ nên chọn kiểu tóc pixie ngắn mái thưa này. Khi để kiểu tóc này, bạn sẽ cực kỳ cá tính và tràn đầy năng lượng 

Với 10 lựa chọn về kiểu tóc từ ngắn đến dài trên, Tết này bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, nổi bật và trẻ trung

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