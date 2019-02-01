10 kiểu tóc cứ cắt là mặt thon gọn, xinh xắn như thiên thần bất chấp tuổi tác

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, đây cũng là thời điểm phù hợp để thay đổi diện mạo. Do đó, nếu vẫn chưa làm gì cho nhan sắc của bản thân, bạn nên tham khảo một số kiểu tóc đang thịnh hành để áp dụng.

Ngoài việc cắt, uốn hay nhuộm, bạn có thể tự tay tạo kiểu đơn giản, cách này vẫn mang đến vẻ ngoài rạng ngời, tỏa sáng. Hãy tham khảo ngay 10 kiểu tóc cực kỳ xinh xắn, tươi trẻ và không kén khuôn mặt dưới đây.