Ravi tổ chức phong trào hưởng ứng đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh"

Ngày 01/4/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số 524/QĐ-TTg trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Đề án là một hoạt động có ý nghĩa tích cực, lâu dài, góp phần thúc đẩy, lan tỏa phong trào trồng cây xanh tới các địa phương trên cả nước. Đề án nêu rõ trồng 1 tỷ cây xanh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và nhân dân để tiếp tục có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực trong việc trồng cây gây rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Mỗi người trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh, mỗi nhà góp một mảng xanh, mỗi khu dân cư góp một vùng xanh để đất nước ta ngày càng xanh, phát triển nhanh và bền vững, cùng chung tay chăm lo cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn, đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ Trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại”.

Ravi đồng hành cùng sứ mệnh vì một Việt Nam xanh

Phát triển cây xanh cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, đưa việc trồng cây xanh thực sự trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia tích cực của mọi người dân, tránh thực hiện phô trương, hình thức; là hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ravi tiên phong thực hiện đề án trồng cây của Chính phủ

Phát huy tinh thần cả nước chung sức, đồng lòng hưởng ứng Đề án của Chính phủ trồng mới và chăm sóc 1 tỷ cây xanh, Ravi là một trong những đơn vị tích cực đồng hành cùng cộng đồng thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường. Đầu tháng 6 năm 2022, Ravi đã phát động phong trào “The Pioneer - Người tiên phong mở lối” tại Rose Villas, Yên Bài, Ba Vì. Phong trào đã được tổ chức với sự tham gia của chính các cán bộ nhân viên của Ravi, nhằm mục tiêu xây dựng từ nhận thức đến hành động của toàn bộ công ty về ý nghĩa của đề án xanh này, từ đó chung tay thực hiện thành công chiến lược quốc gia về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tour trekking kết hợp trồng cây của Ravi tại Rose Villas, Ba Vì

Với mong muốn lan tỏa thông điệp xanh, truyền tình yêu núi rừng đến với cộng đồng, hoạt động “Trồng cây gây rừng” hàng tuần đã được Ravi lựa chọn trở thành một trong những hoạt động ý nghĩa cho du khách. Từ đó nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, hướng tới nghỉ dưỡng xanh không chỉ ở Rose Villas mà còn ở tất cả các khu nghỉ dưỡng Ravi đang triển khai.

Xu hướng phát triển du lịch bền vững, du lịch hài hòa với tự nhiên, hạn chế thấp nhất những “tổn thương” gây ra đối với môi trường đang là một lựa chọn được chủ đầu tư Ravi ưu tiên thực hiện. Các khu nghỉ dưỡng của Ravi đang triển khai luôn hướng đến yếu tố bảo tồn rừng và bền vững với hệ sinh thái tự nhiên. Các khu “Ravi Nature Resort" đều được thiết kế theo hình thức kiến trúc hiện đại với đường nét đơn giản, phù hợp với cảnh quan xung quanh, mang bản sắc của khu nghỉ dưỡng. Có thể kể đến như: Sakana Resort Hòa Bình, Bình Thanh Mora Resort, Ravi Village Hòa Bình, Ravi Rainforest Phú Yên…

Khu nghỉ dưỡng Ravi Village Hòa Bình tọa lạc yên bình giữa màu xanh của thiên nhiên

Với sự nỗ lực của Ravi và sự chung tay của toàn xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường, Ravi đã và đang góp phần quan trọng trong tiến trình đưa ngành công nghiệp không khói Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt và vượt mục tiêu đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.