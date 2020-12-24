Vợ nộp đơn ly hôn, chạy trốn trong đêm sau khi ân ái, biết được nguyên nhân dân mạng chia phe tranh cãi

Thế giới 24/12/2020 13:46

Sau khi ân ái, người vợ chạy trốn trong đêm và nộp đơn ly hôn. Nguyên nhân được cho là do người chồng yếu sinh lý.

Yếu sinh lý là vấn đề mà không ít đàn ông phải đối mặt hiện nay. Mặc dù căn bệnh này có thể chữa trị nhưng không ít cặp vợ chồng tan vỡ vì nguyên nhân trên.

Thời gian gần đây, cư dân mạng Trung Quốc tranh cãi kịch liệt về câu chuyện một người phụ nữ bỏ trốn, đòi ly hôn vì chồng mình chỉ “kéo dài được 2 phút”. Cụ thể, theo thông tin trên CTwant, anh Xiaoguo, 27 tuổi quen với người phụ nữ họ Yang thông qua mạng xã hội. Sau 1 tháng tìm hiểu, cặp đôi quyết định kết hôn.

Khi hẹn hò, cặp đôi vô cùng vui vẻ nhưng mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi cả hai về chung 1 nhà. Sau khi kết hôn, người vợ luôn cáu gắt với chồng, thường xuyên đòi ly hôn. Cách đây vài ngày, cặp đôi lại xảy ra mâu thuẫn tình cảm, cô Yang bỏ trốn ngay trong đêm và quyết định ly hôn dù vợ chồng vừa mới ân ái xong. Dù anh Xiaoguo có cố gắng thuyết phục như thế nào thì chị vợ vẫn không hồi tâm chuyển ý.

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Người vợ chạy trốn trong đêm, một mực đòi ly hôn vì chồng yếu sinh lý - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, Yang cho biết cô và chồng có mối quan hệ tốt đẹp, nguyên nhân ly hôn là do chồng mắc bệnh khó nói. Cô Yang kể: “Hôm trước thời tiết lạnh, anh ấy muốn ân ái nhưng cơ thể chỉ chịu được 2 phút. Tôi thật sự không muốn chút nào. Kết quả là, anh ấy bắt đầu chỉ trích, phàn nàn tôi. Điều này khiến tôi thật sự tức giận nên đã nộp đơn ly hôn”.

Sau khi nghe vợ trình bày, Xiaoguo cho rằng chuyện cơ thể anh có vấn đề, không thể hoàn thành nghĩa vụ làm chồng là thật nhưng anh nghĩ “có một số chuyện cần phải tiết chế”. Người chồng không ngừng xin lỗi vợ, mong cô đừng ly hôn. Tuy nhiên, dù chồng có nài nỉ hết lời, chị Yang vẫn kiên quyết ly hôn. Cuối cùng, cặp đôi đã chia tay.

Ngay khi câu chuyện này được chia sẻ, dân mạng đã chia làm 2 phe. Một bên cho rằng người phụ nữ này quá coi trọng tình dục mà quên đi tình nghĩa vợ chồng. Phía còn lại thì hết mình ủng hộ hành động của chị Yang vì tin rằng, tình dục là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì tình cảm, hạnh phúc của vợ chồng. Nếu một trong hai bên không được đáp ứng đầy đủ thì sớm muộn cũng dẫn đến chia tay nên việc ly hôn là hoàn toàn chính xác.  

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Từ khóa:   Trung Quốc bệnh khó nói chồng yếu sinh lý

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