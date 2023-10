Sau màn va chạm giao thông trên phố, nữ tài xế đi Porsche đã ra tay đánh người và nhận ngay cái kết đắng 'nghét'.

Những vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường phố là chuyện thường tình ở huyện tuy nhiên thay vì ngồi xuống nắm tay hòa giải thì nhiều người lại thích hô hào ta đây nên dễ xảy ra những tình huống đáng tiếc.

Trong clip được dân mạng xứ Trung chia sẻ rầm rộ, khi đang quay đầu xe ngay trên vạch kẻ cho người đi bộ, một chiếc xe Porsche màu đỏ bất ngờ bị ôtô khác chặn đầu. Do tài xế ôtô nhất quyết không chịu nhường đường cho siêu xe nên nhân vật cầm lái chiếc Porsche đã bước xuống xe quyết "ra ngô ra khoai".

Màn giằng co giữa cả hai khiến mọi người xôn xao

Sau màn cãi qua cãi lại thì người phụ nữ tát vào mặt nam tài xế, anh ta cũng không vừa khi "tung chưởng" đáp trả khiến cảnh sát phải xuất hiện can thiệp. Sự việc sau đó được giải quyết như sau: Do quay đầu xe không đúng quy định, nữ tài xế đã bị phạt 30 USD. Ngoài ra, do đội mũ và đi giày cao gót khi lái xe người này cũng bị phạt thêm 7 USD và trừ 2 điểm trên bằng lái.

Sự việc xảy ra tại quận Du Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc. Tuy nhiên dù có thế nào đi chăng nữa thì đàn ông cũng không nên ra tay đánh phụ nữ như vậy - Ảnh: Chụp từ clip

Qua clip trên mọi người điều khiển giao thông nên có thái độ nhã nhặn khi va chạm để tránh xảy ra tranh cãi hại mình hại ta và còn bị cảnh sát "sờ gáy".

