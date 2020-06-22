Triệu Phi Yến từng được xem là mỹ nhân xinh đẹp nhất lịch sử Trung Hoa nhưng vì một vài khiếm khuyết nên chẳng thể trở thành một trong "tứ đại mỹ nhân".

“Trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa” là những mỹ từ mà người Trung Quốc thường dùng để gọi tên tứ đại mỹ nhân Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi. Vậy nhưng lịch sử Trung Quốc còn một người đẹp khác cũng sở hữu nhan sắc khuynh thành không kém nhưng lại không được vang danh mỹ nhân, đó chính là Triệu Phi Yến. Sở hữu nhan sắc khuynh thành nhưng Triệu Phi Yến không thể trở thành một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc - Ảnh minh họa: Internet Triệu Phi Yến là người đẹp nổi tiếng Trung Hoa cổ đại. Không chỉ sở hữu nhan sắc xuất chúng, mỹ nhân họ Triệu còn nhảy rất đẹp. Nhờ tài năng và nhan sắc của mình Triệu Phi Yến đã được Hán Thành Đế vô cùng sủng ái. Vậy nhưng xuất thân thấp kém của Triệu Phi Yến lại khiến cô gặp bất lợi chốn hậu cung.

Triệu Phi Yến được sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại kinh thành, suýt chết yểu khi mới sinh. Lớn lên cô muốn gánh vác áp lực kinh tế của gia đình nên đã đến phủ của Dương A công chúa làm người hầu. Xuất thân bần hàn là lý do Triệu Phi Yến bị phản đối khi được lập làm hoàng hậu - Ảnh minh họa: Internet Tại phủ của Dương A công chúa, Triệu Phi Yến được học hát học nhảy. Cũng nhờ tài năng và nhan sắc của mình Triệu Phi Yến đã lọt vào mắt xanh của Hán Thành Đế. Nhờ sự sủng ái của hoàng đế, Triệu Phi Yến nhanh chóng trở thành người thống lĩnh hậu cung. Dù nhiều người phản đối vì xuất thân thấp kém của Triệu Phi Yến nhưng Hán Thành Đế vẫn quyết lập cô làm hoàng hậu.

Khi đã có chỗ đứng vững chắc chốn hậu cung, Triệu Phi Yến không quên dẫn tiến em gái mình là Triệu Hợp Đức cho hoàng đế. Nhan sắc và tài năng của Triệu Hợp Đức không thua kém người chị của mình. Từ đó Hán Thành Đế chỉ sủng ái hai chị em họ Triệu và họ trở thành một thế lực nơi hậu cung không ai dám đụng tới. Xinh đẹp nhưng quá tàn nhẫn chính là khuyết điểm của Triệu Phi Yến khiến cô không thể trở thành một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa cổ đại - Ảnh minh họa: Internet Vì hai chị em Triệu Phi Yến được hoàng thượng sủng ái nên có rất nhiều kẻ thù. Triệu Phi Yến có thể làm bất kỳ điều gì mà cô muốn. Những phi tử trong cung nếu như không bị Triệu Phi Yến hại mang tiếng xấu suốt đời thì cũng nhận kết cục vô cùng thảm khốc. Mặc dù nổi tiếng xinh đẹp và tài năng nhưng sự tàn nhẫn bên trong con người Triệu Phi Yến chính là một khuyết điểm không thể khắc phục khiến cô không thể lọt vào danh sách “tứ đại mỹ nhân” của Trung Quốc cổ đại.

Chân dung vị hoàng đế nuôi hổ, báo và từng cho xây kỹ viện ngay trong hậu cung Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu là vị hoàng đế Trung Hoa khiến hậu thế phải ngỡ ngàng trước những thú vui sa đọa của mình.

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