Mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã mở cuộc điều tra và xác định được nghi phạm bỏ xác đứa bé trong khách sạn.

Theo truyền thông Nhật Bản, vào ngày 22/2, tại một khách sạn ở Osaka, Nhật Bản, một nhân viên đã tìm thấy túi rác "nặng" trong thùng trên tầng 7.

Anh ta ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn nên đã mở nó ra để kiểm tra. và bàng hoàng khi phát hiện đó là thi thể người được quấn trong một chiếc khăn.

Bên trong thi thể bé trai được phát hiện trần truồng, lạnh ngắt, không có vết thương bên ngoài và dây rốn vẫn còn dính liền. Anh sợ hãi đến mức nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát.

Hiện trường vụ việc đã được cảnh sát phong tỏa. Ảnh: TBS

Sau khi nhận được thông báo, cảnh sát đã khởi động điều tra ngay lập tức và nhanh chóng xác định một phụ nữ 23 tuổi.

Mặc dù hiện tại người phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện, nhưng khi đối mặt với cảnh sát, cô thú nhận mình là mẹ của đứa bé và thừa nhận đã bỏ con trong thùng rác của khách sạn.

Về nguyên nhân cái chết của em bé, sau cuộc khám nghiệm pháp y, xác định rằng em bé không có tổn thương bên ngoài và nguyên nhân là do hít phải phân thai, có thể do thời gian chuyển dạ kéo dài hoặc do đứa trẻ ở trong nhau thai quá lâu.

Thời gian tử vong được ước tính là khoảng ngày 20 tháng 2. Sau khi phụ nữ hồi phục, cảnh sát sẽ bắt giữ cô với cáo buộc bỏ xác bé.

