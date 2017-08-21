Vì phải trực đêm trong bệnh viện, bà Andrena Kelley đã nhờ con trai lớn ở nhà trông nom 3 cô em gái. Đến khi tan ca quay về nhà, người mẹ chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng.

Vụ án 3 bé gái bị chính anh trai thảm sát dã man ngay tại nhà đang khiến dư luận nước Mỹ rúng động.

Cụ thể, ngày 18/8/2017 vừa qua, nam thanh niên tên Antonio Williams (25 tuổi) đã sát hại dã man em gái ruột của mình là Nadira Withers (6 tuổi) cùng hai người chị họ là Ariana DeCree (9 tuổi) và Ajayah DeCree (6 tuổi).

Án mạng xảy ra tại nhà nghi phạm cư trú thuộc bang Maryland (Mỹ).

Trước đêm xảy ra sự việc kinh hoàng, bà Andrena Kelley - mẹ của Antonio Williams - đã nhờ anh ta trông giúp 3 em gái để đến bệnh viện trực đêm. Hết ca trực, bà Andrena quay về nhà thì bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt: Cả 3 bé gái đều bị sát hại ngay trên giường trong phòng ngủ dưới tầng hầm.

Theo thông tin ban đầu, trên người 3 nạn nhân xuất hiện rất nhiều vết dao đâm.

Ngay lập tức, bà Andrena đã gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát khu vực. Sau đó, nghi phạm Antonio Williams bị bắt giữ và đã thú nhận tội ác dã man của mình.

Hiện cảnh sát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Yêu đàn ông có vợ: Một tay dâng thuốc độc cho mình, tay kia giết chết một gia đình Thương cũng phải thương đè nén, không thể đòi hỏi, càng chẳng mong bồi hoàn. Tôi thua với chính lương tri của mình. Tôi thua khi rành rành tôi hiểu yêu một người đã có gia đình chính là một tay dâng thuốc độc cho mình, một tay giết chết một gia đình

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