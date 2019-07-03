Quay clip kẻ biến thái 'tự sướng' trên tàu, người phụ nữ nhận cái kết đắng

Sau khi giao nộp đoạn video quay cảnh gã đàn ông thủ dâm nơi công cộng cho cảnh sát, người phụ nữ có nguy cơ bị phạt số tiền gấp 3 lần gã biến thái kia.

Mới đây, chị Natacha Bras, 37 tuổi (Pháp) đã đăng lên mạng xã hội câu chuyện về kẻ biến thái chị gặp trên tàu thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Điều khiến mọi người không ngớt bàn tán chính là chị Natacha có thể bị xử phạt cao gấp 3 lần kẻ có hành vi thủ dâm nơi công cộng kia. Theo lời Natacha, vào tuần trước, chị đang trên chuyến tàu di chuyển từ Paris đến Poitiers thì một nam thanh niên bất ngờ chuyển chỗ ngồi tới gần chị hơn. Sau đó, hắn ta bắt đầu ''tự sướng'' ngay trước mặt Natacha, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn chị.

Thay vì quay mặt đi hoặc báo cáo với nhân viên trên tàu, chị Natacha lại lấy điện thoại ra và quay cảnh kẻ biến thái này ''tự sướng''. Sau đó, chị Natacha đã đăng đoạn video lên mạng xã hội mà không che mờ mặt của kẻ biến thái cùng dòng chia sẻ: ''Trên hành trình từ Paris đến Poitiers (kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút), người đàn ông này đã thay đổi chỗ ngồi, tới trước mặt tôi. Hắn ta nhìn tôi và 'tự sướng'. Không có lý do gì để không vạch trần hành động biến thái này, đây là đoạn clip tôi quay được''.

Gã đàn ông thủ dâm nơi công cộng - Ảnh: The Sun Natasha chính là Phó chủ tịch của MoiAussiAmnesie, tổ chức giúp đỡ những nạn nhân bị tấn công tình dục và phải đối mặt với chứng mất trí nhớ cho biết gã biến thái này còn theo chị tới tận cửa nhà vệ sinh trong toa tàu. Sau khi xảy ra vụ việc, Natasha đã giao nộp đoạn video cho cảnh sát để tố cáo gã biến thái. Nếu người đàn ông kia bị kết tội, hắn ta có thể bị bỏ tù 1 năm và đóng phạt 15.000 Euro (hơn 390 triệu đồng). Chị Natasha có thể phải nộp phạt cao gấp 3 lần kẻ biến thái - Ảnh: The Sun Điều trớ trêu là chị Natasha cũng có thể phải đối mặt với án tù và thậm chí phải đóng phạt 45.000 Euro (gần 1,2 tỷ đồng), cao gấp 3 lần kẻ biến thái với tội danh xâm phạm quyền riêng tư của người khác vì người đàn ông kia chưa từng cho phép chị ghi hình. Cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều quanh sự việc: "Đó là cách để cô ấy bảo vệ mình"; "Tôi thấy cô ấy chẳng làm sai điều gì"; "Nếu nạn nhân bị kết tội thì chẳng phải sau này những kẻ biến thái càng lộng hành hơn sao"; "Quay phim cũng được nhưng cô ấy không có quyền đăng lên mạng xã hội"; "Nạn nhân cũng có phần sai khi công khai mọi chuyện lên mạng xã hội"...

Bắt kẻ biến thái 'tự xử' cạnh nữ sinh cấp 2 trên xe buýt ở Hà Nội Trưa 21.6, người phụ xe trên tuyến xe buýt số 01 đã khống chế và giao cho công an gã đàn ông biến thái thủ dâm cạnh nữ sinh cấp 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quay-clip-ke-bien-thai-tu-suong-tren-tau-nguoi-phu-nu-nhan-cai-ket-dang-330061.html