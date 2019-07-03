Quay clip kẻ biến thái 'tự sướng' trên tàu, người phụ nữ nhận cái kết đắng

Thế giới 03/07/2019 21:59

Sau khi giao nộp đoạn video quay cảnh gã đàn ông thủ dâm nơi công cộng cho cảnh sát, người phụ nữ có nguy cơ bị phạt số tiền gấp 3 lần gã biến thái kia.

Mới đây, chị Natacha Bras, 37 tuổi (Pháp) đã đăng lên mạng xã hội câu chuyện về kẻ biến thái chị gặp trên tàu thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Điều khiến mọi người không ngớt bàn tán chính là chị Natacha có thể bị xử phạt cao gấp 3 lần kẻ có hành vi thủ dâm nơi công cộng kia.

Theo lời Natacha, vào tuần trước, chị đang trên chuyến tàu di chuyển từ Paris đến Poitiers thì một nam thanh niên bất ngờ chuyển chỗ ngồi tới gần chị hơn. Sau đó, hắn ta bắt đầu ''tự sướng'' ngay trước mặt Natacha, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn chị. 

Thay vì quay mặt đi hoặc báo cáo với nhân viên trên tàu, chị Natacha lại lấy điện thoại ra và quay cảnh kẻ biến thái này ''tự sướng''.

Sau đó, chị Natacha đã đăng đoạn video lên mạng xã hội mà không che mờ mặt của kẻ biến thái cùng dòng chia sẻ: ''Trên hành trình từ Paris đến Poitiers (kéo dài khoảng 1 tiếng 15 phút), người đàn ông này đã thay đổi chỗ ngồi, tới trước mặt tôi. Hắn ta nhìn tôi và 'tự sướng'. Không có lý do gì để không vạch trần hành động biến thái này, đây là đoạn clip tôi quay được''.

thu dam noi cong cong 1
Gã đàn ông thủ dâm nơi công cộng - Ảnh: The Sun

Natasha chính là Phó chủ tịch của MoiAussiAmnesie, tổ chức giúp đỡ những nạn nhân bị tấn công tình dục và phải đối mặt với chứng mất trí nhớ cho biết gã biến thái này còn theo chị tới tận cửa nhà vệ sinh trong toa tàu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Natasha đã giao nộp đoạn video cho cảnh sát để tố cáo gã biến thái. Nếu người đàn ông kia bị kết tội, hắn ta có thể bị bỏ tù 1 năm và đóng phạt 15.000 Euro (hơn 390 triệu đồng).

thu dam noi cong cong 2
Chị Natasha có thể phải nộp phạt cao gấp 3 lần kẻ biến thái - Ảnh: The Sun

Điều trớ trêu là chị Natasha cũng có thể phải đối mặt với án tù và thậm chí phải đóng phạt 45.000 Euro (gần 1,2 tỷ đồng), cao gấp 3 lần kẻ biến thái với tội danh xâm phạm quyền riêng tư của người khác vì người đàn ông kia chưa từng cho phép chị ghi hình.

Cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều quanh sự việc: "Đó là cách để cô ấy bảo vệ mình"; "Tôi thấy cô ấy chẳng làm sai điều gì"; "Nếu nạn nhân bị kết tội thì chẳng phải sau này những kẻ biến thái càng lộng hành hơn sao"; "Quay phim cũng được nhưng cô ấy không có quyền đăng lên mạng xã hội"; "Nạn nhân cũng có phần sai khi công khai mọi chuyện lên mạng xã hội"...

Bắt kẻ biến thái 'tự xử' cạnh nữ sinh cấp 2 trên xe buýt ở Hà Nội

Bắt kẻ biến thái 'tự xử' cạnh nữ sinh cấp 2 trên xe buýt ở Hà Nội

Trưa 21.6, người phụ xe trên tuyến xe buýt số 01 đã khống chế và giao cho công an gã đàn ông biến thái thủ dâm cạnh nữ sinh cấp 2.

Xem thêm
Từ khóa:   hành động phản cảm tự sướng

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích