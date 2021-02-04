Nữ giúp việc bất ngờ lột sạch đồ đi lại trong nhà, cảnh tượng sau đó càng khiến chủ nhà nóng máu hơn nữa

Thế giới 04/02/2021 15:41

Nữ chủ nhà không ngờ người giúp việc thời vụ của mình lại có hành động đáng xấu hổ đến như vậy.

Do cuộc sống bận rộn, nhiều gia đình buộc phải thuê người giúp việc để chăm sóc nhà cửa. Thế nhưng không phải ai cũng có thể tìm được giúp việc có tâm, không ít người đã "tiền mất tật mang" chỉ vì thuê nhầm người thiếu đạo đức nghề nghiệp, điển hình như trường hợp của cô Rosie Brown sống tại bang California, Mỹ dưới đây. 

Cụ thể, Rosie phải đi dự đám cưới của em họ tại bang Louisiana trong vài ngày nên cô quyết định thuê giúp việc thời vụ để chăm sóc chó cưng và dọn dẹp nhà cửa. Casey Brengle (26 tuổi) đã ở lại nhà của Rosie 4 ngày và gây ra một chuyện động trời.

Trong lúc đang dự đám cưới, Rosie bất ngờ thấy cảnh báo từ camera an ninh trong nhà nên mở điện thoại ra xem. Cô choáng váng khi thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ngay trong nhà mình. Điều đáng nói là người trông chó Casey đang ôm hôn người đàn ông này. Sau đó, họ rời phòng khách rồi đi vào phòng ngủ của Rosie để quan hệ với nhau.

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Nữ giúp việc quan hệ với bạn trai trên giường của chủ nhà - Ảnh cắt từ clip
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Nữ giúp 'trần như nhộng' đi lại trong nhà - Ảnh cắt từ clip

Ở một thời điểm khác, Rosie còn nhìn thấy Casey không mặc gì, nằm dài trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Rosie cảm thấy ghê sợ và không bao giờ dám ngồi trên chiếc ghế đó nữa. 

Sau khi trở về nhà, Rosie lập tức chất vấn nữ giúp việc nhưng Casey một mực phủ nhận mọi chuyện. Tuy nhiên khi chủ nhà đưa đoạn video từ camera an ninh ra, Casey đã không còn gì để biện hộ. 

Đáng nói, dù được thuê để trông nom mấy chú chó nhưng Casey hoàn toàn bỏ bê chúng. Sau vụ việc, Casey đã bị cấm vĩnh viễn trên những ứng dụng thuê người giúp việc. Rosie cũng đăng tải sự việc lên mạng xã hội để mọi người cùng cảnh giác.

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