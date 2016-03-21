Người đàn ông lắp dương vật sinh học đã mất ‘zin’ ở tuổi 44

Một người đàn ông mất ‘cậu bé’ do tai nạn thời niên thiếu cuối cùng đã nếm ‘trái cấm’ ở tuổi 44, theo Mirror hôm 20.3.

Mohammend Abad có dương vật sinh học trị giá 70 ngàn bảng Anh và đã thử ‘súng’ lần đầu tiên với cô gái bán hoa Charlotte Rose.

Nhân viên bảo vệ đến từ Edinburg này cho biết: “Thật tuyệt vời. Tôi đã chờ đợi ngày này từ năm 18 tuổi. Nhưng hiện tại tôi đã dỡ bỏ gánh nặng và rất hạnh phúc”.

Mohammed, còn gọi là Mo, đã may mắn sống sót sau khi bị xe tông và kéo đi mấy trăm mét hồi còn nhỏ. Sau tai nạn, các bác sĩ đã gắn 1 ống thịt tạm thời, nhưng mãi cho đến năm 2012 thì Mo mới được lắp dương vật sinh học hiện đại.

Các bác sĩ phẫu thuật mất 3 năm để tạo hình dương vật mới bằng cách dùng da lấy từ cánh tay bệnh nhân. Nó có 2 ống phình to lên, giúp Mo cương cứng khi nhấn 1 nút trên tinh hoàn.

Tuy nhiên, Mo đã phải chờ khá lâu để thử ‘súng’ vì chỉ gần đây nó mới hoạt động hoàn hảo. Charlotte, 35 tuổi đã tiếp xúc với Mo sau khi nghe bi kịch của anh. Mo đề nghị cô trở thành đối tác trong trải nghiệm tình dục đầu đời của mình.

Cả hai gặp nhau lần đầu tiên tại 1 khách sạn ở trung tâm London và trải qua vài ngày để tìm hiểu nhau trước khi sex. Tuy nhiên, ‘súng’ của Mo đã gặp trục trặc. 1 bên ống bơm không thể phình lên vào buổi tối quan trọng đó. Do đó, cả hai buộc phải trì hoãn chuyện này.

Tuy nhiên, vào buổi tối tiếp theo, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mo chia sẻ: “Khi Charlotte nhìn thấy nó lần đầu tiên, cô ấy im lặng và tôi hơi lo lắng. Nhưng rồi cô ấy bảo: ‘Thật không thể tin được’. Thật vui khi nghe 1 quý cô nói như vậy. Sau khi kết thúc, tôi nằm đó nở nụ cười hạnh phúc”.

Charlotte thường tính phí 160 bảng/giờ nhưng lần này cô nàng không lấy tiền của Mo. Cả hai đã trở thành bạn tốt và Mo cho hay cuộc gặp của họ đã cho anh tự tin để bắt đầu hẹn hò lại.

Hiện Mo đang độc thân sau khi chia tay vợ cách đây 2 năm. Mo kết hôn năm 2012 nhưng chỉ cho vợ biết anh bị mất ‘súng’ vào đêm tân hôn. Cô vợ ủng hộ chồng nhưng cuối cùng hôn nhân của họ đã tan vỡ. Mo cho biết mục tiêu lớn nhất của anh là được làm cha.

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