Muốn con xinh đẹp nhưng chồng không thể đáp ứng, người phụ nữ lên kế hoạch ‘mượn giống’ và liên tiếp sinh 4 đứa con cho bạn trai cũ

Thế giới 06/09/2021 18:38

Mặc dù vợ sinh 3 đứa con cho người tình cũ và đang mang thai đứa con thứ tư nhưng người chồng không hề hay biết về kế hoạch của vợ.

Mới đây, một người phụ nữ 34 tuổi ở Ghana thừa nhận rằng mình đang mang thai đứa con thứ tư. Vậy nhưng người này tiết lộ rằng, đứa trẻ cô đang mang trong bụng và ba đứa con trước đó không có bé nào là con ruột của chồng cô.

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 Vì muốn có những đứa con xinh đẹp, người vợ đã 'mượn giống' bạn trai cũ

Người vợ gần đây đã viết thư cho một chương trình phát thanh địa phương chia sẻ rằng, mặc dù xét về mọi mặt chồng cô rất tốt, anh dịu dàng và ân cần với cô nhưng khuyết điểm duy nhất của anh ấy là “quá xấu trai”. Trong khi đó người vợ luôn có một mơ ước là sinh được những đứa con xinh xắn và đáng yêu.

Ngoại hình của chồng quá xấu, người vợ lo lắng chồng mình sẽ chẳng thể giúp cô thực hiện ước mơ này. Cuối cùng, người phụ nữ này đã tự mình lên kế hoạch và bí mật “cầu cứu” bạn trai cũ – người được cho là đẹp trai hơn chồng cô rất nhiều.

Cô quan hệ với bạn trai cũ vào thời kỳ rụng trứng và trong giai đoạn này sẽ cố gắng tránh gần gũi chồng quá mức. Nếu như trong giai đoạn này có quan hệ với chồng thì cô sẽ uống thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh mang thai. Điều đáng nói là người chồng chưa một lần hoài nghi vợ mình, trong khi đó người bạn trai cũ cũng không hề biết mục đích thực sự của người phụ nữ này.

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 Khi sự việc bị phanh phui, người phụ nữ 34 tuổi đã chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn tìm được giải pháp tốt nhất

Vậy nhưng sau đó mọi chuyện bại lộ vì một lý do, người chồng có được visa đi Mỹ, anh muốn đưa cả gia đình qua Mỹ sinh sống nên đã làm xét nghiệm DNA và phát hiện mọi chuyện. Chính vì việc này, người vợ đã quyết định viết thư cho một chương trình radio và mong nhận được sự tư vấn của các chuyên gia để tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất.

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Từ khóa:   xét nghiệm DNA thời kỳ rụng trứng thực hiện ước mơ

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