Mỗi ngày tan học con đều mếu máo vì đói, ông bố kiểm tra camera thì ‘chết đứng’ khi thấy bí mật của cô giáo

Thế giới 29/09/2020 16:27

Sau mỗi buổi tan học, người bố đều nghe con mếu máo than đói. Đến lúc kiểm tra camera, anh mới phát hiện các cô giáo bỏ đói học sinh.

Trẻ mầm non luôn là một trong những đối tượng được xã hội đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đôi khi các bé lại bị giáo viên bạo hành, cắt xén phần ăn... dẫn đến cả thể chất và tâm lý đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện giáo viên bỏ đói học sinh khiến phụ huynh không khỏi bức xúc.

Theo đó, một ông bố người Thái Lan đến đón con tan học vào buổi chiều. Tuy nhiên, mỗi khi tan học đứa trẻ đều mếu máo than đói. Cảm thấy có điều bất thường nên anh đã đến trường yêu cầu kiểm tra camera.

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Ông bố bàng hoàng phát hiện giáo viên bỏ đói học sinh dù mức học phí cao hơn mặt bằng chung của địa phương - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người này phát hiện mỗi giờ ăn trưa con mình và bạn học chỉ được phát một bát cơm trắng. Mỗi bữa ăn, các cô giáo chỉ cho học sinh đúng 7 phút để ăn, mặc kệ các bé có ăn hết cơm và thức ăn hay không. Dĩ nhiên với khoảng thời gian ít ỏi như vậy, bọn trẻ không thể nào ăn no.

Sau khi đoạn clip quay lại sự việc được đăng lên mạng xã hội, các phụ huynh vô cùng bức xúc. Nhiều người cho rằng hành động của các cô giáo chẳng khác nào đang bỏ đói học sinh. Trong khi đó, ngôi trường này lại thu tiền ăn cao hơn so với mặt bằng chung tại địa phương.

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Theo lời ông bố, các bé chỉ có đúng 7 phút để ăn cơm - Ảnh: Internet

Được biết, trường mầm non trên nằm tại đường Ratchapruek, quận Pak Kret, Thái Lan. Sau khi vụ việc được công khai, ngôi trường này còn lộ ra nhiều sai phạm khác, trong đó có việc đánh đập học sinh. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc trên.

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Từ khóa:   Thái Lan đánh đập học sinh bạo hành học sinh

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