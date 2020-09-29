Bị nhân viên quán bar khiêng ra ngoài, người phụ nữ khóc lóc liên tục đòi 150 nghìn, hành động sau cùng gây 'nóng mắt'

Xã hội 29/09/2020 10:11

Sau khi bị nhân viên quán bar khiêng ra ngoài, người phụ nữ khóc lóc, lột đồ và liên tục đòi quán trả lại hơn 100 nghìn cho mình.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ồn ào trước cổng một quán bar được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Theo đó, khi bị nhân viên quán bar khiêng ra ngoài, người phụ nữ bỗng dưng lột áo nằm ăn vạ.

Câu chuyện được một tài khoản Facebook chia sẻ trên mạng xã hội: “Chị ấy nói: Bọn nó thu tiền vé chị 150k xong vào không cho chị uống rượu, nó đuổi chị ra. Đuổi ra bọn nó không trả 150k cho chị. Cứ gọi phường lên thoải mái chị không còn gì để mất nữa rồi'. Và chị cứ thế cởi đồ ra thách thức.

Mọi người chứng kiến thấy do chị quậy trong bar nên bị đuổi ra và bên quán bar trả cho chị 150k rồi nhưng chị vẫn chửi bới, chưa muốn đi nên mấy bạn kia bế chị lên phường”.

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Người phụ nữ bị nhân viên quán bar khiêng ra ngoài vì ăn vạ trong quán - Ảnh cắt từ clip

Theo những hình ảnh trong đoạn clip đang gây bão mạng xã hội, người phụ nữ bị 3 thanh niên khiêng ra ngoài, bỏ nằm giữa đường. Sau khi bị “ném” ra ngoài, chị ta đã nhanh chóng vùng dậy, chạy tới đòi 150 nghìn mới chịu về. Vào thời điểm trên, một người phụ nữ chứng kiến tiết lộ “đòi người ta trăm rưỡi, đưa rồi vẫn quay lại đòi tiếp”.

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Sau một hồi to tiếng, người này lột áo nằm giữa đường - Ảnh: Internet

Sau khi to tiếng trước quán bar, chị ta tiếp tục lột đồ nằm giữa đường mặc kệ xung quanh có nhiều người đứng nhìn. Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, sau đó nhân viên quán bar đã tiến lại kéo người này đi xa vì ồn ào, ảnh hưởng đến các vị khách khác. Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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Sau cùng, nhân viên quán bar phải khiêng người này ra khỏi khu vực quán bar - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, đại diện quán bar cho biết người phụ nữ này có hành vi quậy phá và ăn vạ trong quán. Vì khuyên không được nên nhân viên buộc phải kéo ra ngoài.

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