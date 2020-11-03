Mâu thuẫn gia đình, chồng sát hại vợ nhưng hành động sau đó còn gây phẫn nộ hơn nữa

Thế giới 03/11/2020 17:33

Sau khi sát hại vợ, gã chồng có hành động gây sốc khiến người chứng kiến không dám tin vào mắt mình.

Mới đây, tại ngôi làng Rohishala, gần thị trấn Palitana, bang Gujarat (Ấn Độ) xảy ra án mạng kinh hoàng chồng sát hại vợ khiến dư luận địa phương rúng động.

Times Now News đưa tin, Amit Hemnani (34 tuổi) và kết hôn với chị Naina được hơn 1 năm nhưng quan hệ vợ chồng không êm ấm. Ngày 1/11 vừa qua, đôi vợ chồng lại xảy ra cãi vã to tiếng.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, Amit bóp cổ vợ tử vong. Thay vì đi đầu thú, gã chồng đặt xác vợ lên chỗ để chân trên chiếc xe tay ga, lưng quay về phía đầu xe và đầu gục vào yên xe rồi chở đi khắp phố. 

Do là ban ngày và đường phố vô cùng đông đúc, người dân trên đường chứng kiến hành vi tàn nhẫn của Amit đã báo cảnh sát. 

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Chồng sát hại vợ rồi chở xác đi suốt 10km - Ảnh: Times Now News

Sau khi bị bắt, Amit khai hắn ta đặt xác vợ lên xe để chở đi phi tang. Theo kế hoạch, Amit sẽ vứt xác tại khu vực rừng ở bên ngoài làng Rohishala. 

Thanh tra sở cảnh sát cho biết, Amit chở xác vợ diễu hành trên phố, chân của nạn nhân thì bị kéo lê trên mặt đường khiến người dân khiếp đảm. 

"Mọi người đã hét lên với Amit nhưng hắn cố gắng tăng tốc chạy đi. Người dân đã lái xe đuổi theo và bắt giữ hắn giao cho cảnh sát. Đây là vụ giết người khủng khiếp, quái dị và tàn bạo", cảnh sát thông tin với truyền thông.  

Được biết, cả Amit và chị Naina đều đến từ bang Veraval. Cặp đôi đã kết hôn vào năm ngoái. Amit đang làm việc tại một đại lý phân phối gas trong thị trấn. Sau khi có kết quả xét nghiệm Covid-19, Amit sẽ chính thức bị bắt giữ. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. 

Từ khóa:   Ấn Độ giết người chồng giết vợ

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