Nhìn thấy chiếc xe tải bị lật, thay vì chạy ra giúp đỡ tài xế thì mọi người lại lấy hết sữa trên xe. Chứng kiến cảnh người dân hôi của, tài xế chỉ biết van xin.

Ai trong chúng ta cũng thích được nhận quà hay đồ miễn phí. Thế nhưng không ít người vì muốn nhận được đồ miễn phí mà bỏ qua sự đau khổ của người khác. Đã có không ít trường hợp xe chở đồ bị lật, nhiều người lợi dụng cơ hội kiếm chác. Chứng kiến cảnh người dân hôi của, nhiều tài xế chỉ biết cầu xin lòng thương của mọi người.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe tải chở sữa bị lật, các hộp sữa tràn hết ra đường. Ngay khi nghe tin, thay vì ra tay giúp đỡ tài xế, nhiều người dân lại lao vào hôi của.

Chiếc xe chở sữa bị lật ra đường - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến cảnh tượng trên, tài xế đã liên tục gào thét, van xin người dân đừng lấy sữa nhưng họ vẫn mang bao ra để đựng đem về. Cuối cùng, tài xế chỉ thu về được 149 thùng và 11 lon sữa trong số 1.500 thùng sữa. Được biết sự việc trên xảy ra tại huyện Bachok, bang Kelantan, Malaysia vào ngày 31/7 vừa qua.

Người dân hôi của bất chấp tài xế van xin - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, ngày 1/8 cha của tài xế đã đến nơi cầu xin người dân trả lại sữa vì nếu không lấy lại được, người nhà sẽ phải bù lỗ cho công ty một số tiền lớn. Thông cảm cho hoàn cảnh của gia đình tài xế, đã có hai người đặt sữa ngay trước cửa nhà để trả và hy vọng có nhiều người cũng làm vậy.

“Tội nghiệp tài xế quá, sao lại nỡ nhẫn tâm lấy đồ của người ta vậy. Hy vọng mọi người sẽ có ý thức mang sữa trả lại cho gia đình tài xế”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Nhìn cảnh tài xế van xin mọi người mà thương quá. Mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc, giúp tài xế lấy lại được số sữa bị hôi”, một cư dân mạng ý kiến.

Hiện đoạn clip gây bão mạng xã hội này vẫn đang được cư dân mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận.

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