Mắc bệnh lạ, người phụ nữ nguy hiểm tính mạng vì uống quá 3 ly nước mỗi ngày

Thế giới 25/03/2021 10:25

Nước là một phần tất yếu của cơ thể chúng ta. Tuy nhiên, đối với người phụ nữ Anh đặc biệt trong câu chuyện sau đây thì việc uống quá 3 cốc nước cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Mirror, người phụ nữ đến từ tên Becky Roberts (43 tuổi, sống tại Anh) không may mắc hội chứng Goodpasture (Anti - GBM), một bệnh tự miễn dịch hiếm gặp, phải 10 năm mới có một trường hợp xuất hiện trên thế giới, tỷ lệ mắc bệnh lý này chỉ là một phần triệu. 

Hội chứng này được biết đến như là một rối loạn tự miễn đặc trưng bởi các tự kháng thể chống lại những cầu thận, phế nang màng nền, tấn công phổi và thận, gây ra các vấn đề nghiêm trọng như suy thận, phổi và khiến các cơ quan khác chảy máu.

Hiện tại, Becky chỉ còn 1% chức năng thận, tức là cô không thể uống quá 700ml nước (tương đương 3 cốc nước) mỗi ngày và chỉ ăn được 300ml thức ăn. Cô phải cấp cứu ngay lập tức và có thể tử vong nếu “đi quá giới hạn” này.

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Người phụ nữ Becky Roberts (43 tuổi, sống tại Anh) mắc hội chứng Goodpasture (Anti - GBM) - Ảnh: Mirror

Becky cho biết: "Lúc đầu, tôi phải nhập viện 4 tháng, vì sợ lây nhiễm nên con tôi và gia đình thậm chí không thể đến thăm. Sau đó, tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn và bác sĩ phải cho tôi rơi vào trạng thái hôn mê". Được biết, vào 3 năm trước, các bác sĩ điều trị đã nói rằng cô có thể sống được thêm 5 năm nữa.

Lúc đó, Becky bắt đầu điều trị bằng hóa chất và sụt 38kg. Tóc của cô cũng bị rụng dần. Becky cần thực hiện trao đổi huyết tương 9 lần mỗi ngày để loại bỏ các kháng thể có hại ra khỏi cơ thể.

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 Tóc cô bị rụng khi phải điều trị bằng hóa chất - Ảnh: Mirror

Mặc dù hiện có 5 người thân sẵn sàng hiến thận cho cô và tỷ lệ phù hợp đã đạt 90%, nhưng hệ thống Bảo hiểm Y tế Quốc gia Anh không thể hỗ trợ chi trả viện phí khi người bệnh có nguồn hiến trực tiếp, đặc biệt là khi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khá nặng nề đến nước này. 

Cho nên, có thể sẽ mất 7 năm Becky mới có được một quả thận phù hợp và được bảo hiểm chi trả viện phí. Tuy nhiên, bác sĩ phụ trách cho rằng Becky chỉ còn thời gian tối đa là 2 năm nữa.

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Con gái Becky (trái)  đã tổ chức một sự kiện gây quỹ trên trang web GoFundMe để kêu gọi giúp đỡ cho mẹ mình - Ảnh: Mirror  

Đó là lý do gia đình Becky muốn chuyển cô sang các phòng khám y tế tư nhân, nhưng họ phải có được 86.100 bảng Anh (hơn 2,7 tỷ đồng) để chi trả cho việc phẫu thuật. Aliyah (22 tuổi) - con gái của  Becky - đã tổ chức một sự kiện gây quỹ trên trang web GoFundMe cho mẹ của mình. Thật đáng ngạc nhiên khi sự kiện chỉ diễn ra trong một vài ngày đã huy động được 7.000 bảng Anh và cô sẽ tiếp tục cố gắng để giúp cuộc sống của Becky trở lại như trước.

Từ khóa:   Anh hội chứng Goodpasture uống 3 ly nước mỗi ngày

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