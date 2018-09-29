Nhìn thấy đoạn clip nóng trên Facebook, cô gái hốt hoảng khi phát hiện nhân vật chính trong đó là chính mình. Càng bất ngờ hơn, người tung đoạn clip này không ai khác chính là người yêu hiện tại của cô.

Một số người có thói quen khi yêu sẽ quay lại nhiều thứ làm kỷ niệm. Trong đó có những thứ được xem là bí mật, chỉ có thể chia sẻ với những người họ vô cùng tin tưởng. Tuy nhiên, bí mật khi được nói với người khác thì không còn là bí mật, dù đó là người bạn yêu thương và tin tưởng đi nữa. Điển hình như cô gái trong trường hợp dưới đây, trong lúc vô tình cô phát hiện đoạn clip “nóng” của mình bị chia sẻ tràn lan trên Facebook. Tức giận vì hình ảnh nhạy cảm của mình bị chia sẻ, cô gái ngay lập tức truy tìm tung tích của người đã gây ra vụ việc.

Vì qua tin tưởng bạn trai, cô gái bị anh ta tung clip nóng trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet Cô không hề ngờ đến người đăng những hình ảnh này lên lại chính là chàng trai mà cô hết lòng tin tưởng, yêu thương. Trước đó, trong lúc trò chuyện cùng nhau, cô đã gửi những đoạn clip này cho Kevin William Hughes, (32 tuổi, sống tại Aberffraw, xứ Wales), người yêu hiện tại. Sau đó, Hughes đã đăng tải clip này lên mạng xã hội đến 2 lần và thu hút được rất nhiều lượt xem mà không hề nghĩ đến hậu quả mà bạn gái mình phải nhận.

Tức giận trước hành vi này, cô gái đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. “Tôi không thể tin được rằng anh ta lại tàn nhẫn với tôi như thế”, cô gái đau lòng nói. Kể từ khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã gặp rất nhiều rắc rối vì đã có rất nhiều người đã xem clip này và nhận ra cô. Điều này khiến danh dự nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong phiên tòa xét xử, thẩm phán Niclas Parry nhấn mạnh: “Đây là một sự lạm dụng nghiêm trọng thông qua phương tiện truyền thông xã hội. Chúng được thực hiện rất dễ dàng nhưng lại khiến nạn nhân tổn thương sâu sắc”. Sự việc khiến nạn nhân bị tổn thương nặng nề - Ảnh: The Sun Đây cũng là lời cảnh báo cho mọi người khi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm với bất cứ ai, ngay cả những người mà họ tin tưởng nhất. Sau cùng, Hughes bị tòa phạt 8 tháng tù giam, thử thách 18 tháng và bắt buộc lao động công ích 180 giờ và tham gia khóa học 35 ngày tại cơ quan quản chế. Bên cạnh đó, người này còn phải bồi thường 500 bảng Anh (hơn 15 triệu đồng) cho nạn nhân và 675 bảng Anh (hơn 20 triệu đồng) án phí.

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