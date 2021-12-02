Khó hiểu: Cô gái tự kết hôn với chính mình, sau 3 tháng lại đòi ly dị

"Sau những gì đã trải qua, tôi thấy đàn ông ngày nay rất khó chung thủy. Họ muốn có cùng lúc nhiều phụ nữ", Galêra chia sẻ sau đám cưới với chính mình. Tuy nhiên cô chuẩn bị ly dị với bản thân sau khi tìm được tình yêu mới.

Tờ Daily Mail hôm 26/11 đưa tin, Cris Galêra (33 tuổi) đã gây chú ý vào đầu tháng 9 khi tổ chức đám cưới và kết hôn với chính mình (còn gọi là phong trào Sologamy) trước một nhà thờ ở thành phố São Paulo, Brazil.

Nhưng giờ đây, nữ người mẫu "nóng bỏng" quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân với chính mình vì đã tìm được người yêu mới.

"Tôi đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian tự cưới mình. Nhưng tôi có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân khi tìm được một người đặc biệt hơn cả bản thân mình", nữ người mẫu 33 tuổi chia sẻ.

Lý giải về quyết định tự cưới mình hồi tháng 9, Galêra, người có hơn 191.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, cho biết, cô từng trải qua nhiều thất bại trong tình yêu.

"Sau những gì đã trải qua, tôi thấy đàn ông ngày nay rất khó chung thủy. Họ muốn có cùng lúc nhiều phụ nữ", Galêra chia sẻ với tờ New York Post sau đám cưới với chính mình.

Vào thời điểm tự cưới chính mình, nữ người mẫu 33 tuổi chia sẻ trên Instagram rằng: "Tôi đang tôn vinh tình yêu với bản thân và tôi muốn thúc đẩy các phụ nữ khác nâng cao lòng tự trọng của họ".

Galêra sẽ chờ đợi việc chính thức ly hôn với chính mình vào tháng 12 khi cô tới London, Anh để tận hưởng cùng tình yêu mới và chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí người lớn Playboy.

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