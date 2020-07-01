Hé lộ cuộc sống của người đàn ông có 39 vợ, đứng đầu gia đình 181 thành viên luôn được vợ khen: 'Đẹp trai nhất làng'

Mặc dù lấy 39 người vợ, gia đình lên đến 181 thành viên, nhưng mọi người trong gia đình ông Ziona Chana đều sống rất hòa thuận với nhau.

Ông Ziona Chana (sinh năm 1942), sống tại ngôi làng Baktwang ở bang Mizoram (Ấn Độ) là một trong những nhân vật được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm vì lấy 39 người vợ, có đến 94 người con, 14 con dâu, rể và 33 đứa cháu. Trong các bà vợ của ông Ziona, có cả những người là chị em ruột với nhau. Cụ ông lấy 39 người vợ, đứng đầu gia đình 181 thành viên - Ảnh: Internet Được biết, người vợ đầu tiên của ông năm nay đã 80 tuổi, người vợ trẻ nhất chỉ mới 36. Tất cả 181 thành viên đều sống trong cùng một ngôi nhà. Ngôi nhà này gồm 4 tầng với 100 căn phòng, nằm trên đỉnh một ngọn đồi.

Theo đó, ông Ziona sống trong một căn phòng riêng, 39 người vợ cùng các con cháu của ông sẽ sống trong những căn phòng khác nhau. Thông thường, người vợ trẻ nhất sẽ được sống gần phòng chồng nhất nhưng sau đó, các bà vợ sẽ thay phiên đổi phòng ngủ với nhau. Người đàn ông này lấy vợ từ năm 17 tuổi. Trong thời kỳ trai trẻ sung mãn nhất, cụ ông từng cưới 10 người vợ chỉ trong 1 năm. Bức ảnh gia đình của người đàn ông Ấn Độ gây bão dư luận - Ảnh: Internet Ngôi nhà của ông Ziona có đến 100 căn phòng, được xây dựng trên một ngọn đồi - Ảnh: Internet Để giữ gìn hạnh phúc gia đình, ông Ziona và các thành viên đã đặt ra những quy định vô cùng khắt khe. Mỗi bữa ăn, gia đình này có thể dùng hết 30 con gà, 60kg khoai tây và 100kg gạo.

Ông còn xây cả trường học riêng, sân chơi, xưởng mộc, trang trại chăn nuôi lợn, gia cầm và một vườn rau lớn để cung cấp thực phẩm cho gia đình. Dù đã gần 80 tuổi nhưng trong mắt các bà vợ, ông Ziona vẫn là người đẹp trai nhất làng. Họ luôn xem ông là người quan trọng nhất trong gia đình. Khu vực sinh hoạt chung của các bà vợ - Ảnh: Internet Mỗi ngày, đại gia đình này tiêu thụ một lượng thức ăn vô cùng lớn - Ảnh: Internet Ngoài việc là người đàn ông cưới nhiều vợ nhất thế giới, ông Ziona còn là người đứng đầu một giáo phái do bố ông lập ra. Giáo phái này hiện có khoảng 4.000 thành viên, duy trì chế độ đa thê, chấp nhận cho đàn ông lấy bao nhiêu vợ tùy thích. Mặc dù đã U80 nhưng cụ ông khẳng định nếu có cơ hội vẫn sẽ tiếp tục lấy vợ. Ông Ziona thậm chí còn suy nghĩ đến việc qua Mỹ lấy vợ để mở rộng giáo phái. Được biết, ông nội của ông Ziona cũng từng kết hôn với nhiều người vì muốn giúp những phụ nữ nghèo trong làng có một mái ấm và có nơi nương tựa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-cuoc-song-cua-nguoi-dan-ong-co-39-vo-dung-dau-gia-dinh-181-thanh-vien-luon-duoc-vo-khen-dep-trai-nhat-lang-365682.html