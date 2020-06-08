Hé lộ cuộc sống của cô gái 28 tuổi chỉ còn 'da bọc xương', nặng 17kg sau 2 năm gây chấn động thế giới

Một body chuẩn, không mỡ thừa là mơ ước của mọi phụ nữ. Chính vì vậy, giảm cân luôn là một trong những mục tiêu quan trọng của các chị em. Tuy nhiên, có không ít người vì giảm cân quá đà hoặc lười ăn mà khiến cơ thể mắc chứng biếng ăn , dẫn đến hậu quả nặng nề về sức khỏe .

Cách đây 2 năm, cô gái Kristina Karyagina (sinh năm 1992) đến từ thành phố Barnaul (Nga) đã gây chấn động thế giới khi có thân hình “da bọc xương”, chỉ nặng 17kg. Thời điểm đó, câu chuyện của Kristina được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội .

Được biết, từ năm học lớp 11, cân nặng của Kristina đã bắt đầu tụt giảm nghiêm trọng. Mỗi ngày, cô gái trẻ chỉ ăn một quả táo hoặc một quả chuối mà không hề thấy đói. Mặc dù bố mẹ, người thân đã hết lời khuyên nhủ nhưng cô gái vẫn không nghe.

Khi vào đại học, vì chịu nhiều áp lực, Kristina tiếp tục lao vào học, bỏ luôn cả ăn. Thời điểm đó, cô chỉ nặng 17kg, tương đương với cân nặng của một đứa trẻ 6 tuổi.

Đây là lời cảnh báo cho các cô gái khi giảm cân quá đà - Ảnh: Internet

Mặc dù tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, nhưng vì cơ thể không được bình thường nên cô không đến trường nhận bằng. Năm 2016, Kristina đã tham gia vào một chương trình truyền hình để bộc bạch về tình trạng của mình. Cô cho biết dù biết bản thân sắp chết nhưng vẫn không thể ăn bất cứ thứ gì.

Theo các chuyên gia, mắc chứng biếng ăn có thể dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Sau đó, cô gái trẻ đã được Maria Kokhno, người từng mắc chứng biếng ăn giúp đỡ. Maria Kokhno đã kêu gọi quyên góp, giới thiệu chuyên gia cho Kristina. Bác sĩ này cũng đồng ý điều trị miễn phí cho cô gái người Nga.

Vị bác sĩ này cho biết chứng biếng ăn nhiều năm là một chứng bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nếu không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ mất dần cơ bắp, xương, giảm ham muốn, trầm cảm, thậm chí còn có nguy cơ tử vong.

Sau 2 năm điều trị, cô gái trẻ vẫn không khác xưa là mấy - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau 2 năm chuyên tâm điều trị, tình hình của Kristina có vẻ không được cải thiện là mấy. Trông cô vẫn rất ốm yếu, gầy gò. Cộng đồng mạng mong thời gian tới, cô sẽ sớm hồi phục.