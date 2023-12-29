Đến chợ địa phương mua gà, người phụ nữ không may chết thảm khiến nhiều người bàng hoàng

Thế giới 29/12/2023 21:44

Gia đình và hàng xóm láng giềng xung quanh đều bàng hoàng, không ngờ về cái chết bất ngờ của cô.

Theo Tri thức và cuộc sống dẫn tin từ SN, người phụ nữ đi chợ gia cầm để mua gà về nấu ăn đã nhiễm virus cúm gia cầm dạng hiếm H5N6. Sau khi dùng thuốc không đỡ, người phụ nữ đã được gia đình đưa vào bệnh viện để điều trị. Không ngờ chỉ sau 3 tuần nằm viện, người phụ nữ đã qua đời, khiến cả gia đình bàng hoàng, thương tiếc. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn chưa công bố chi tiết về việc người phụ nữ này nhiễm virus.

Theo báo cáo, đã có 88 trường hợp nhiễm virus H5N6 ở người kể từ năm 2014, 87 trong số đó là từ Trung Quốc đại lục. Loại virus này được coi là một trong những virus cúm gia cầm nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong là 39%. Một báo cáo về chủng virus do Tổ chức Y tế Thế giới công bố trong tháng này lưu ý rằng, sự gia tăng số ca mắc cúm gia cầm H5N6 ở người có thể phản ánh sự lây lan liên tục của virus ở các loài chim, cũng có thể là do các chính phủ tăng cường hệ thống giám sát trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 và các biện pháp chẩn đoán nên số ca bệnh được phát hiện nhiều hơn.

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Cúm gia cầm H5N6. Ảnh: Internet

Báo VOV cũng từng ghi nhận thông tin từ Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) thuộc Sở Y tế Hong Kong công bố. Bệnh nhân mắc cúm A (H5N6) là một người đàn ông 49 tuổi sống ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Trước khi phát bệnh, trường hợp này đã tiếp xúc với gia cầm sống. Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 17/12/2022 và nhập viện điều trị ngày 21/12/2022 trong tình trạng nghiêm trọng.

Cũng theo trung tâm này, tổng cộng 83 trường hợp mắc cúm gia cầm H5N6 ở người đã được các cơ quan y tế của Trung Quốc đại lục báo cáo kể từ năm 2014.

CHP đã cảnh báo khách du lịch đến Trung Quốc đại lục hoặc các khu vực bị ảnh hưởng khác tránh đến các khu chợ ẩm ướt, chợ gia cầm sống hoặc trang trại chăn nuôi.

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Cẩn trọng với tình hình lây lan dịch bệnh mới nhất. Ảnh: Internet

Theo Báo Tin tức mới đây, tình hình dịch bệnh cũng đã ghi nhận 4 ca đầu tiên nhiễm biến thể JN.1 gây bệnh COVID-19 tại Campuchia. Theo kết quả thu được ngày 28/12 từ Viện Pasteur Campuchia, Bộ Y tế đã xác nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 do nhiễm JN.1. Hiện cả 4 bệnh nhân đã được điều trị và đang tiếp tục hồi phục tại nhà.

Bộ Y tế Campuchia cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận biến thể JN.1 không gây bệnh nghiêm trọng, đây là loại virus đột biến mới được xếp vào loại “biến thể đáng quan tâm” (VOI), không phải “biến thể đáng lo ngại” (VOC) có mức độ nguy hiểm cao hơn.

Trong khi đó, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Cục Bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Campuchia đã ghi nhận phát hiện nhanh chóng tình trạng mắc COVID-19 ở những bệnh nhân đến bệnh viện thăm khám. Qua đó, Bộ Y tế kêu gọi người dân chăm sóc bản thân với tinh thần trách nhiệm cao để ngăn chặn sự lây truyền của biến thể mới bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

 

 

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Từ khóa:   H5N6 cúm gia cầm tin thế giới

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