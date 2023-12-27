Đau lòng bé trai bị ô tô đâm tử vong rồi trốn khỏi hiện trường

Thế giới 27/12/2023 18:28

Bé trai đã tử vong trước khi kịp đến bệnh viện. Tại hiện trường, chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy dù cha mẹ cậu đã cố gắng đuổi theo.

Theo Báo Người Đưa Tin, vụ việc xảy ra trước Bệnh viện Gurupadappa Nagamarapalli gần Harogeri ở Bidar của Karnataka và đã được camera giám sát của bệnh viện ghi lại. Đứa trẻ đã qua đời là con trai của Satish Patil và Sangita, cư dân của Harogeri.

 

Trong clip, cậu bé đang chơi một mình bên lề đường gần một chiếc xe đang đỗ thì chiếc ô tô Innova rẽ vào và cán qua cậu bé trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cha mẹ cậu bé và người dân địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường nhưng cậu bé đã tử vong. Cha của đứa bé thậm chí còn cố gắng đuổi theo chiếc xe nhưng vô ích.

Đau lòng bé trai bị ô tô đâm tử vong rồi trốn khỏi hiện trường - Ảnh 1

Vụ án đã được đồn cảnh sát Gandhiganj ghi nhận. Ảnh: Người Đưa Tin

Theo Báo quốc tế, các vụ tai nạn giao thông gây nhiều thiệt hại về người xảy ra thường xuyên ở Ấn Độ, chủ yếu do xe chở quá tải, đường sá xuống cấp và lái xe không tuân thủ quy định an toàn. Theo số liệu chính thức, tại Ấn Độ mỗi năm xảy ra khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông làm khoảng 150.000 người thiệt mạng.

Vào tháng 1/2023, Cái chết của người phụ nữ 20 tuổi bị ôtô kéo lê gần một tiếng ở ngoại ô Delhi khiến cả nước phẫn nộ, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình đòi công lý.

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Các vụ tai nạn giao thông liên tiếp gây thương vong ở Ấn Độ. Ảnh: Báo Quốc tế

Truyền thông Ấn Độ cho hay tài xế ôtô và 4 hành khách, đều là nam giới, không dừng xe mà kéo lê thi thể cô nhiều km qua đường phố ngoại ô Delhi. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do "sốc và xuất huyết vì chấn thương ở đầu, cột sống, xương đùi trái và cả hai chi dưới".

 

 

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