"Thời buổi này rồi vẫn có người mớm cơm cho cháu à, quá đáng sợ!", dân mạng bình luận.

Do cuộc sống bận rộn, nhiều cặp vợ chồng phải gửi con cho ông bà chăm sóc. Sự khác biệt về quan điểm sống và nuôi dạy con giữa hai thế hệ đã phát sinh không ít mâu thuẫn trong gia đình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bà đưa cháu đi ăn tiệc thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo hình ảnh chia sẻ, bà vừa ăn vừa bế cháu trên tay. Sau đó, người bà đã có hành động gây tranh cãi là cho thức ăn vào miệng nhai rồi đút cho cháu ăn.

Bà mớm cơm cho cháu - Ảnh: Sina

Hành động gây tranh cãi gay gắt - Ảnh: Sina

Sau khi xem những hình ảnh này, cộng đồng mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi gay gắt. Một số người cho rằng đây là cách chăm cháu của những người sống ở thế hệ trước, không có gì quá đáng đến mức lên án người bà như thế. Số khác lại cho rằng hành động mớm cơm như thế là không thể chấp nhận được. Sức đề kháng của trẻ vốn yếu, thói quen này có thể khiến trẻ nhiễm bệnh tật. Bố mẹ nên góp ý với bà ngay lập tức.

"Nhìn mà muốn ói luôn đó trời"; "May mắn là mẹ chồng mình chịu tiếp thu những kiến thức sức khỏe hiện đại nên không bao giờ thổi hay mớm cơm cho cháu như thế này"; "Tôi mà là mẹ đứa bé chắc ngất xỉu mất"; "Đây là thói quen của người già, bố mẹ nên góp ý nhẹ nhàng để bà hiểu, không nên gay gắt quá"; "Trẻ đang mọc răng cũng gần luyện nhai, cha mẹ cứ để trẻ ăn thức ăn thô thay vì nhai, mớm hay nghiền nhuyễn thức ăn"..., dân mạng bình luận.

Theo các chuyên gia sức khỏe, miệng người lớn chứa 100 triệu vi khuẩn/ml nước bọt và hàng trăm các tác nhân gây bệnh gây khác nhau. Hành động mớm cơm khiến trẻ có nguy cơ lây nhiễm hàng loạt virus, vi khuẩn như Cytomegalovirus, enterovirus, viêm gan, lị amíp, HPV, HP...

Sáng nào cũng thấy con nằm ngủ dưới đất, bà mẹ bí mật lắp camera và "ngã ngửa" khi biết sự thật Chị quyết định lắp camera theo dõi xem chuyện gì đã xảy ra sau khi tắt đèn đi ngủ, và điều mà camera ghi lại đã khiến cho bà mẹ này hoàn toàn bất ngờ.

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