Trở về nhà sau đám tang của người thân, cặp vợ chồng chết lặng khi thấy cả 4 đứa con đã bị sát hại. Danh tính và động cơ của hung thủ vẫn là một ẩn số.

Times Of India đưa tin, một vụ án mạng bí ẩn xảy ra ở Laftaruk, bang Maharashtra (Ấn Độ) hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Cụ thể, vào hôm 14/10 vừa qua, vợ chồng anh Gulab tới nhà một người họ hàng ở Pradesh để dự đám tang. Sáng hôm sau, họ trở về nhà thì thấy cửa khóa trái. Nghĩ 4 đứa con vẫn còn ngủ, anh Gulab gọi cửa nhiều lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh Gulab phá cửa vào kiểm tra. Lúc này, ông bố 4 con chết sững khi thấy bọn trẻ nằm bất động trên vũng máu, bên cạnh là một chiếc rìu.

Sau khi dự đám tang về, cặp vợ chồng bàng hoàng phát hiện cả 4 con đã bị sát hại - Ảnh: Times Of India

Bước đầu, cảnh sát xác định là một vụ giết người, thế nhưng danh tính và động cơ của hung thủ vẫn là một ẩn số. Cả 4 đứa trẻ (2 trai, 2 gái) đã bị sát hại bởi một chiếc rìu.

Theo hàng xóm, gia đình Gulab thuộc diện nghèo nhất làng. Anh chuyển về đây sinh sống cách đây 8 năm với đôi bàn tay trắng. Ai nấy đều thắc mắc không hiểu tên sát nhân có thù hằn gì với gia đình mà sát hại lũ trẻ dã man như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-dam-tang-ve-bo-me-kinh-hoang-khi-thay-ca-4-con-chet-tren-vung-mau-384015.html