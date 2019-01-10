Đau lòng cảnh chàng trai bại não dùng răng nâng gạch kiếm tiền nuôi mẹ, đóng học phí cho em

Thế giới 10/01/2019 16:46

Mặc dù bị bại não nhưng chàng trai này vẫn cố gắng lao động để kiếm tiền chi trả học phí cho em gái và phụ giúp mẹ. Công việc mỗi ngày của anh là livestream cảnh dùng răng nâng gạch để thu hút người xem.

Anh Shi Junke, 25 tuổi (Trung Quốc) sinh ra ở một vùng quê nghèo. Từ nhỏ đã mắc căn bệnh bại não, đến 7 tuổi anh mới được đi học và tốt nghiệp tiểu học vào năm 18 tuổi.

Bố mất cách đây 4 năm, anh Shi trở thành người đàn ông duy nhất trong gia đình. Mẹ đã ngoài 50, em gái nhỏ 12 tuổi đang đi học còn một cô em gái khác thì đi làm xa nên hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Đau lòng cảnh chàng trai bại não dùng răng nâng gạch kiếm tiền nuôi mẹ, đóng học phí cho em - Ảnh 1
Anh Shi cùng mẹ và em gái sống ở một vùng quê nghèo ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) - Ảnh: Daily Mail

Mặc dù cơ thể, trí tuệ không được như người bình thường nhưng anh vẫn cố gắng lao động để kiếm tiền phụ giúp mẹ già. Mỗi ngày, anh sẽ thực hiện những màn biểu diễn nguy hiểm như dùng răng nâng gạch và livestream.

Số tiền kiếm được mỗi tháng, anh Shi dùng để mua thức ăn cho gia đình và chi trả tiền học phí cho em gái nhỏ. Chia sẻ về công việc nguy hiểm này, anh cho biết mình làm vậy là để cho người khác thấy rằng anh cũng có khả năng trở thành trụ cột của gia đình và muốn cuộc sống của mẹ và em gái tốt đẹp hơn.

Đau lòng cảnh chàng trai bại não dùng răng nâng gạch kiếm tiền nuôi mẹ, đóng học phí cho em - Ảnh 2
Để mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn, anh Shi chấp nhận làm công việc nguy hiểm kiếm tiền - Ảnh:Daily Mail

Anh nói: “Tôi muốn chứng minh mình cũng có khả năng như những người khác. Tôi cũng muốn kiếm tiền để lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình mình. Tôi không muốn nhận sự đóng góp của người khác và muốn tự dựa vào chính mình”.

Được biết, ngoài công việc này anh Shi còn học lái xe điện để có thể chở mẹ ra đồng làm việc và chở hàng hóa cho gia đình, theo Daily Mail.

Đau lòng cảnh chàng trai bại não dùng răng nâng gạch kiếm tiền nuôi mẹ, đóng học phí cho em - Ảnh 3
Anh Shi mong ước trong tương lai mẹ và em gái sẽ có cuộc sống tốt hơn - Ảnh: Daily Mail

Hiện tại, mỗi buổi livestream của anh có thể thu hút khoảng 250.000 người xem. Để có thể thực hiện trò biểu diễn nguy hiểm như vậy, anh đã mất khoảng 1 năm để tập luyện. Được biết, số tiền mà anh Shi có thể kiếm được mỗi tháng dao động từ 3 đến 7 triệu đồng.

Không chỉ lo cho gia đình, chàng trai trẻ này còn rất tốt bụng khi thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn.

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