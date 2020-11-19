Đang thay quần cho học sinh thì thấy vật lạ rơi ra, cô giáo tò mò xem thử và bật khóc nức nở vì quá đau lòng

Thế giới 19/11/2020 15:27

Cô giáo mầm non đang thay quần cho học sinh thì thấy vật lạ rơi ra, cô tò mò bấm xem thử và phát hiện sự thật đau lòng phía sau.

Thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ xảy ra ở các cơ sở giáo dục khiến phụ huynh vô cùng lo lắng. Chính vì vậy, các ông bố bà mẹ thường ưu tiên chọn trường lớp có gắn camera để có thể dễ dàng theo dõi và bảo vệ con.

Mới đây, trang Sina chia sẻ câu chuyện éo le của một cô giáo mầm nonTrung Quốc. Ngày hôm đó, cô giáo thấy một em bé tè dầm nên tiến hành tắm rửa, thay đồ. Trong lúc cởi quần áo, cô giáo vô tình phát hiện vật lạ rơi ra từ túi quần của bé.

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Nhiều vụ bạo hành xảy ra khiến phụ huynh lo lắng - Ảnh minh họa: Sina

Cô giáo trẻ cầm lên xem thì phát hiện đó là một cái bút ghi âm. Tò mò, cô bật lên nghe thử thì hoàn toàn bất ngờ khi thấy giọng nói của chính mình. Hóa ra bà mẹ sợ con đi học bị cô giáo bạo hành nên đã lén đặt bút ghi âm để biết được nhất cử nhất động của con ở trên lớp.

Điều này khiến cô giáo trẻ cảm thấy xót xa, đau lòng. Dù công việc có vất vả tới đâu, cô cũng luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, đối xử với học trò như người thân ruột thịt. Đổi lại, phụ huynh lại nghi ngờ, chất vấn cô. 

Sau đó, cô giáo trẻ đã kiến nghị sự việc lên hiệu trưởng. Phụ huynh để bút ghi âm trong túi quần con cũng được gọi lên trường làm việc. Phía nhà trường đề nghị phụ huynh không được xâm phạm quyền riêng tư của giáo viên, nếu không đồng ý thì hãy cân nhắc chuyện chuyển trường cho con. 

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Bà mẹ để bút ghi âm trong túi quần con - Ảnh minh họa: Sina

Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, câu chuyện nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Hầu hết dân mạng đều cho rằng người mẹ đã sai khi không tin tưởng và tôn trọng giáo viên của con mình.

"Nhiều người nói cô giáo không ngược đãi trẻ thì sợ gì. Bộ họ không hiểu thế nào là quyền riêng tư, thế nào là tôn trọng người khác à"; "Nếu chồng không ngoại tình thì vợ có quyền cài định vị theo dõi không? Chồng có thấy vui vẻ thoải mái không? Trong trường hợp này cảm nghĩ của cô giáo cũng vậy thôi"; "Nếu phụ huynh không thấy tin tưởng thì có thể chuyển trường"; "Có nhiều cách phát hiện con có bị bạo hành hay không, chẳng nhất thiết phải làm như thế này"; "Cô giáo chắc buồn lắm"..., dân mạng bình luận. 

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