Cô gái có mái tóc bết như tổ quạ do nhiều năm không gội đầu, hình ảnh sau tân trang khiến dân tình há hốc mồm ngạc nhiên

Cô gái không gội đầu suốt thời gian dài khiến mái tóc bết lại như tổ quạ. Tuy nhiên sau khi có bàn tay của thợ cắt tóc, mái tóc đã "lột xác" hoàn toàn khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Việc tắm gội, chăm sóc vệ sinh cơ thể là chuyện hàng ngày mà hầu hết mọi người đều phải làm, đặc biệt là chị em phụ nữ lại càng chú trọng việc này hơn nữa. Vậy mà mới đây, tài khoản Twitter có tên Andy Demetria đã đăng hình ảnh một cô gái không gội đầu suốt nhiều năm khiến dân tình không khỏi rùng mình. Đi kèm với hình ảnh mái tóc bết thành "tổ quạ" là dòng trạng thái: "Cô ấy bước vào salon của bạn và đề nghị trả 1 triệu đô (23 tỷ đồng) để phục hồi mái tóc. Bạn sẽ làm gì nào?".

Mái tóc kinh dị của cô gái trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Ai nấy đều không hiểu tại sao cô gái này lại để tóc của mình biến thành như vậy. Mái tóc "huyền thoại" còn được dân mạng so sánh với chiếc chổi quét nhà, đống rác trong máy hút bụi... Đa số mọi người đều cho rằng, dù là 1 triệu đô hay 10 triệu đô, mái tóc này sẽ không bao giờ phục hồi được.

Cô gái không gội đầu trong vài năm - Ảnh: Twitter Nhìn thế này đã đủ kinh dị chưa? - Ảnh: Twitter Cô gái phải cắt bỏ gần như toàn bộ mái tóc - Ảnh: Twitter Mái tóc 'lột xác ngoạn mục' khiến ai nấy trầm trồ - Ảnh: Twitter Thợ làm tóc buộc phải cắt bỏ gần như hoàn toàn mái tóc đáng sợ của cô gái. Cô cho biết mình đã không gội đầu trong khoảng vài năm. Toàn bộ mái tóc của cô đã bị rối, bẩn thỉu, bết thành một khối dày như chiếc gối. Tuy nhiên sau khi có bàn tay của thợ cắt tóc, mái tóc đã "lột xác" hoàn toàn. Nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến anh thợ cắt tóc, phải có tài năng và lòng dũng cảm lớn lắm mới dám đụng vào mái tóc kinh dị này. "Đáng sợ thật sự luôn đó trời"; "Mình 2 ngày không gội đầu đã chịu không được rồi, đây những vài năm"; "Thánh ăn gì để em cúng"; "Chị ngồi ngay ngắn cho em lạy chị mấy cái"; "Đảm bảo salon tóc kia sẽ đắt khách dữ lắm"; "Xem hình này đúng lúc đang ăn cơm, muốn xỉu luôn má ơi!"..., dân mạng bình luận.

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