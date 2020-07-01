Cô gái có mái tóc bết như tổ quạ do nhiều năm không gội đầu, hình ảnh sau tân trang khiến dân tình há hốc mồm ngạc nhiên

Thế giới 01/07/2020 07:00

Cô gái không gội đầu suốt thời gian dài khiến mái tóc bết lại như tổ quạ. Tuy nhiên sau khi có bàn tay của thợ cắt tóc, mái tóc đã "lột xác" hoàn toàn khiến ai nấy ngỡ ngàng.

Việc tắm gội, chăm sóc vệ sinh cơ thể là chuyện hàng ngày mà hầu hết mọi người đều phải làm, đặc biệt là chị em phụ nữ lại càng chú trọng việc này hơn nữa. Vậy mà mới đây, tài khoản Twitter có tên Andy Demetria đã đăng hình ảnh một cô gái không gội đầu suốt nhiều năm khiến dân tình không khỏi rùng mình.

Đi kèm với hình ảnh mái tóc bết thành "tổ quạ" là dòng trạng thái: "Cô ấy bước vào salon của bạn và đề nghị trả 1 triệu đô (23 tỷ đồng) để phục hồi mái tóc. Bạn sẽ làm gì nào?".

Mái tóc kinh dị của cô gái trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Ai nấy đều không hiểu tại sao cô gái này lại để tóc của mình biến thành như vậy. Mái tóc "huyền thoại" còn được dân mạng so sánh với chiếc chổi quét nhà, đống rác trong máy hút bụi...

Đa số mọi người đều cho rằng, dù là 1 triệu đô hay 10 triệu đô, mái tóc này sẽ không bao giờ phục hồi được.

toc bet 1

Cô gái không gội đầu trong vài năm - Ảnh: Twitter

toc bet 2
Nhìn thế này đã đủ kinh dị chưa? - Ảnh: Twitter
toc bet 2

Cô gái phải cắt bỏ gần như toàn bộ mái tóc - Ảnh: Twitter

toc bet 3

Mái tóc 'lột xác ngoạn mục' khiến ai nấy trầm trồ - Ảnh: Twitter

Thợ làm tóc buộc phải cắt bỏ gần như hoàn toàn mái tóc đáng sợ của cô gái. Cô cho biết mình đã không gội đầu trong khoảng vài năm. Toàn bộ mái tóc của cô đã bị rối, bẩn thỉu, bết thành một khối dày như chiếc gối. 

Tuy nhiên sau khi có bàn tay của thợ cắt tóc, mái tóc đã "lột xác" hoàn toàn. Nhiều dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ đến anh thợ cắt tóc, phải có tài năng và lòng dũng cảm lớn lắm mới dám đụng vào mái tóc kinh dị này.

"Đáng sợ thật sự luôn đó trời"; "Mình 2 ngày không gội đầu đã chịu không được rồi, đây những vài năm"; "Thánh ăn gì để em cúng"; "Chị ngồi ngay ngắn cho em lạy chị mấy cái"; "Đảm bảo salon tóc kia sẽ đắt khách dữ lắm"; "Xem hình này đúng lúc đang ăn cơm, muốn xỉu luôn má ơi!"..., dân mạng bình luận.

Thấy bao lì xì đỏ rơi trên đường, chàng trai suýt vô tình nhận lời cầu hôn của cô dâu đã chết và tục minh hôn không chỉ có ở Trung Quốc

Thấy bao lì xì đỏ rơi trên đường, chàng trai suýt vô tình nhận lời cầu hôn của cô dâu đã chết và tục minh hôn không chỉ có ở Trung Quốc

Một bài đăng trên Twitter cảnh báo mọi người tránh tục minh hôn đáng sợ thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh gây bão mạng hình ảnh gây xôn xao hình ảnh gây tranh cãi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích