Ở Trung Quốc, nghề bác sĩ chẳng những vất vả mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Điển hình như trường hợp bác sĩ bị bệnh nhân chém 12 nhát vì chữa yếu sinh lý mãi không khỏi dưới đây.

Ai cũng biết bác sĩ là nghề nghiệp vất vả, gặp nhiều áp lực và đòi hỏi chuyên môn cao. Tuy nhiên, nghề nghiệp này ở Trung Quốc còn được liệt vào danh sách... nguy hiểm vì những vụ hành hung y bác sĩ ngày càng gia tăng. Theo một khảo sát của Hiệp hội bác sĩ nước này được thực hiện hồi năm 2016 và 2017, 66% trong 146.000 bác sĩ được hỏi nói rằng họ từng bị bệnh nhân đánh hoặc xúc phạm bằng lời nói.

Mới đây, Giáo sư Mạnh Thanh Quân (55 tuổi) làm việc tại Bệnh viện Đại học Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị một nam bệnh nhân chém 12 nhát vì chữa yếu sinh lý mãi không khỏi.

Bác sĩ bị bệnh nhân chém 12 nhát - Ảnh: The Sun

Theo The Sun, từ tháng 11 năm 2019, bệnh nhân họ Dương đã đến bệnh viện khám nhiều lần vì gặp các vấn đề tình dục bao gồm rối loạn cương dương và sản xuất tinh trùng thấp.

Nam bệnh nhân được giáo sư Mạnh Thanh Quân, chuyên gia về tiết niệu, thăm khám và yêu cầu y tá tiêm một mũi vào bộ phận sinh dục. Sau đó Dương được y tá đưa đi siêu âm rồi tiến hành điều trị.

Nam bệnh nhân được cho là vẫn tiếp tục gặp các vấn đề về rối loạn cương dương và đổ lỗi cho bác sĩ. Hôm 22/6, Dương đến bệnh viện giả vờ khám bệnh rồi rút dao tấn công bác sĩ Mạnh.

Bác sĩ Mạnh Thanh Quân - Ảnh: The Sun

"Kẻ tấn công khoảng ngoài 40 hoặc 50 tuổi, từng đến khám ở bệnh viện chúng tôi. Năm ngoái, bác sĩ Mạnh đã cho anh ta đi kiểm tra, và bệnh nhân cho rằng những gì xảy ra với cơ thể mình đều là lỗi của bác sĩ", nữ đồng nghiệp của nạn nhân chia sẻ.

Bác sĩ Mạnh bị chém 12 nhát trên mặt, cổ và cánh tay. Một bác sĩ khác tới can ngăn cũng bị rách ở bàn tay. Bác sĩ Mạnh được đưa đi cấp cứu và chuyển về khoa chăm sóc tích cực. Hiện sức khỏe ông đã ổn định.

Nhận tin báo, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm vì tội ngộ sát và mở cuộc điều tra.

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