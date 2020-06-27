Chữa yếu sinh lý mãi không khỏi, bệnh nhân chém bác sĩ 12 nhát

Thế giới 27/06/2020 10:54

Ở Trung Quốc, nghề bác sĩ chẳng những vất vả mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Điển hình như trường hợp bác sĩ bị bệnh nhân chém 12 nhát vì chữa yếu sinh lý mãi không khỏi dưới đây.

Ai cũng biết bác sĩ là nghề nghiệp vất vả, gặp nhiều áp lực và đòi hỏi chuyên môn cao. Tuy nhiên, nghề nghiệp này ở Trung Quốc còn được liệt vào danh sách... nguy hiểm vì những vụ hành hung y bác sĩ ngày càng gia tăng. Theo một khảo sát của Hiệp hội bác sĩ nước này được thực hiện hồi năm 2016 và 2017, 66% trong 146.000 bác sĩ được hỏi nói rằng họ từng bị bệnh nhân đánh hoặc xúc phạm bằng lời nói. 

Mới đây, Giáo sư Mạnh Thanh Quân (55 tuổi) làm việc tại Bệnh viện Đại học Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị một nam bệnh nhân chém 12 nhát vì chữa yếu sinh lý mãi không khỏi.

yeu sinh ly 1
Bác sĩ bị bệnh nhân chém 12 nhát - Ảnh: The Sun

Theo The Sun, từ tháng 11 năm 2019, bệnh nhân họ Dương đã đến bệnh viện khám nhiều lần vì gặp các vấn đề tình dục bao gồm rối loạn cương dương và sản xuất tinh trùng thấp.

Nam bệnh nhân được giáo sư Mạnh Thanh Quân, chuyên gia về tiết niệu, thăm khám và yêu cầu y tá tiêm một mũi vào bộ phận sinh dục. Sau đó Dương được y tá đưa đi siêu âm rồi tiến hành điều trị.

Nam bệnh nhân được cho là vẫn tiếp tục gặp các vấn đề về rối loạn cương dương và đổ lỗi cho bác sĩ. Hôm 22/6, Dương đến bệnh viện giả vờ khám bệnh rồi rút dao tấn công bác sĩ Mạnh.

yeu sinh ly 2
Bác sĩ Mạnh Thanh Quân - Ảnh: The Sun

"Kẻ tấn công khoảng ngoài 40 hoặc 50 tuổi, từng đến khám ở bệnh viện chúng tôi. Năm ngoái, bác sĩ Mạnh đã cho anh ta đi kiểm tra, và bệnh nhân cho rằng những gì xảy ra với cơ thể mình đều là lỗi của bác sĩ", nữ đồng nghiệp của nạn nhân chia sẻ. 

Bác sĩ Mạnh bị chém 12 nhát trên mặt, cổ và cánh tay. Một bác sĩ khác tới can ngăn cũng bị rách ở bàn tay. Bác sĩ Mạnh được đưa đi cấp cứu và chuyển về khoa chăm sóc tích cực. Hiện sức khỏe ông đã ổn định. 

Nhận tin báo, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm vì tội ngộ sát và mở cuộc điều tra. 

Bé gái 7 tuổi bị bệnh phụ khoa, bác sĩ bàng hoàng báo cảnh sát và tội ác của ông nội bị phơi bày ngay sau đó

Bé gái 7 tuổi bị bệnh phụ khoa, bác sĩ bàng hoàng báo cảnh sát và tội ác của ông nội bị phơi bày ngay sau đó

Sau khi phát hiện bé gái 7 tuổi bị bệnh phụ khoa, bác sĩ lập tức báo cảnh sát và người ông bị bắt giữ ngay sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc đâm người trọng thương chuyện hy hữu

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích