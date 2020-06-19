Câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh bé 15 tháng tuổi bị cột chân vào tảng đá

Câu chuyện xúc động về bé gái 15 tháng tuổi bị mẹ cột chân vào tảng đá thu hút hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Chăm sóc, nuôi nấng một đứa trẻ là điều hạnh phúc nhất, nhưng cũng gian nan nhất đối với cha mẹ. Một số người không có điều kiện gửi con nên buộc phải mang con đi làm khiến ai nhìn vào cũng thấy xót xa.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái 15 tháng tuổi người Ấn Độ bị cột chân vào tảng đá thu hút sự chú ý của nhiều người. Em bé có gương mặt lấm lem, quần áo lem luốc đang ngồi một mình trên nền đất. Nhiều dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng bé gái bị cha mẹ bạo hành.

Bé gái bị cột chân vào tảng đá - Ảnh: Indiatimes

Theo Indiatimes, đằng sau bức ảnh gây bão là một câu chuyện xúc động. Mẹ bé gái là công nhân trong công trường xây dựng. Vì nhà quá nghèo nên cô không có khả năng thuê người trông trẻ, buộc phải mang con đi làm. Sợ con chạy nhảy trong công trường sẽ bị thương, người mẹ đã dùng dây cột chân con vào tảng đá lớn.

Biết hoàn cảnh của hai mẹ con ai nấy đều rất xúc động. Tuy nhiên hầu hết mọi người đều khuyên ba mẹ nên tìm phương pháp trông con khác để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ.

Người mẹ mang con đi làm vì hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Indiatimes

"Vì hoàn cảnh nên bắt buộc phải như thế, chứ cha mẹ nào chẳng muốn con được sung sướng, hạnh phúc"; "Dù sao thì đưa bé đi làm cũng không phải cách hay, người mẹ nên cố gắng tìm người trông con"; "Nhìn thương thật sự"; "Em bé lớn lên nhất định phải thương mẹ nhé"..., dân mạng bình luận.

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