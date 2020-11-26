Hình ảnh cặp đôi đũa lệch cách nhau 40 tuổi khiến cộng đồng mạng tranh cãi, nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian gần đây, những câu chuyện của các cặp đôi đũa lệch luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Mặc dù mọi người thường nói rằng “tình yêu không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, quốc tịch” nhưng trên thực tế những cặp đôi này vẫn thường xuyên nhận về những lời chỉ trích, nghi ngờ.

Mới đây, đám cưới của một cặp đôi cách nhau 40 tuổi đã trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn. Được biết, chú rể trong đám cưới là ông Shi Song Bang (70 tuổi, người Trung Quốc) và cô Soda Meng (30 tuổi, người Campuchia).

Cặp đôi đũa lệch cách nhau 40 tuổi kết hôn sau 8 năm yêu nhau - Ảnh: Internet

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi quen nhau từ 8 năm trước nhờ người quen giới thiệu. Mặc dù cách nhau đến 40 tuổi, khác biệt ngôn ngữ nhưng cặp đôi đã nhanh chóng phải lòng, yêu nhau nhiều năm. Đến ngày 29/10/2020, cặp đôi lệch tuổi quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới long trọng.

Cư dân mạng cho rằng một người trẻ trung, xinh đẹp như cô Soda quyết định lấy ông chồng hơn mình 40 tuổi thì chắc chắn là do tham tiền, muốn lợi dụng ông Shi. Cũng không ít người chỉ trích người chồng 70 tuổi vì cưới vợ chỉ đáng tuổi cháu mình.

Hiện tại, vợ chồng cô Soda đang sinh sống, làm việc tại Campuchia - Ảnh: Internet

Mặc dù gặp nhiều tranh cãi nhưng trên cá nhân, cô dâu trẻ vẫn thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung với chồng cùng nhiều lời nhắn nhủ ngọt ngào. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian ngắn, cô Soda không chia sẻ cuộc sống trên trang cá nhân vì áp lực trước những lời chỉ trích, mỉa mai của cộng đồng mạng. Thế nhưng, gần đây cô nhận ra rằng mình không làm gì sai nên không còn thấy xấu hổ, giấu giếm tình cảm của mình.

Hiện tại, cặp vợ chồng này đang sống và làm việc tại Campuchia. Cô Soda cũng đang cố gắng học tiếng Trung để có thể dễ dàng giao tiếp với chồng.

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