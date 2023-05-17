Ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên trên một loài chim biển ở Brazil, nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới

Thế giới 17/05/2023 08:36

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Brazil: “Ban bố tình trạng khẩn cấp và tăng cường chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng xảy ra đại dịch”

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Brazil ngày 16/5 thông báo xác nhận 3 con chim biển đã nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 vào chiều ngày 15/5 (giờ địa phương).

Hai con chim đầu tiên được xác nhận nhiễm bệnh là chim nhạn biển hoang dã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển bang Espiritus Santos, đông nam Brazil.

Ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên trên một loài chim biển ở Brazil, nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới - Ảnh 1
Chim hoang dã thuộc họ nhạn nhiễm cúm gia cầm ở Brazil - Ảnh: Wikipedia, minh họa

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, con chim thứ 3, một loài chim di cư có tên là boobies nâu phổ biến khắp bờ biển Brazil, đã ở Viện Nghiên cứu và Phục hồi động vật biển từ tháng giêng.

Đây là trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên tại Brazil, quốc gia xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản cho biết trường hợp này không ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại của Brazil là "quốc gia không có cúm gia cầm độc lực cao", vì trường hợp này được phát hiện ở động vật hoang dã không thuộc hệ thống công nghiệp của Brazil.

Các nhà chức trách Brazil cho biết họ sẽ “tăng cường điều tra dịch tễ học để xác định các trường hợp nhiễm bệnh hoang dã và gia cầm tiềm ẩn ở những khu vực đã xác nhận nhiễm bệnh”.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hứa sẽ "tăng cường sự chuẩn bị của chính phủ, hợp tác với khu vực tư nhân trước khả năng xảy ra đại dịch cúm gia cầm".

Nhật Bản hạ mức cảnh báo COVID-19 tương đương với cúm mùa, gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại

Nhật Bản hạ mức cảnh báo COVID-19 tương đương với cúm mùa, gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại

Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 và trở lại cuộc sống thường ngày bằng cách xem COVID-19 như căn bệnh cúm thường ngày, không phải là dịch bệnh nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới cúm gia cầm H5N1 đại dịch cúm gia cầm

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 20 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích