Ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên trên một loài chim biển ở Brazil, nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Brazil: “Ban bố tình trạng khẩn cấp và tăng cường chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng xảy ra đại dịch”

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Brazil ngày 16/5 thông báo xác nhận 3 con chim biển đã nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 vào chiều ngày 15/5 (giờ địa phương).

Hai con chim đầu tiên được xác nhận nhiễm bệnh là chim nhạn biển hoang dã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển bang Espiritus Santos, đông nam Brazil.

Chim hoang dã thuộc họ nhạn nhiễm cúm gia cầm ở Brazil - Ảnh: Wikipedia, minh họa

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, con chim thứ 3, một loài chim di cư có tên là boobies nâu phổ biến khắp bờ biển Brazil, đã ở Viện Nghiên cứu và Phục hồi động vật biển từ tháng giêng.

Đây là trường hợp mắc cúm gia cầm đầu tiên tại Brazil, quốc gia xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản cho biết trường hợp này không ảnh hưởng đến tình trạng hiện tại của Brazil là "quốc gia không có cúm gia cầm độc lực cao", vì trường hợp này được phát hiện ở động vật hoang dã không thuộc hệ thống công nghiệp của Brazil.

Các nhà chức trách Brazil cho biết họ sẽ “tăng cường điều tra dịch tễ học để xác định các trường hợp nhiễm bệnh hoang dã và gia cầm tiềm ẩn ở những khu vực đã xác nhận nhiễm bệnh”.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và hứa sẽ "tăng cường sự chuẩn bị của chính phủ, hợp tác với khu vực tư nhân trước khả năng xảy ra đại dịch cúm gia cầm".

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