Bức ảnh thảm họa thời trang 'made by ông bà' gây sốt mạng, biểu cảm bất lực của đứa trẻ khiến ai nấy cười xỉu

Hình ảnh thảm họa thời trang khi bà trông cháu được dân mạng chia sẻ và bình luận nhiệt tình. Ai nấy đều không thể nhịn cười khi thấy biểu cảm bất lực của đứa trẻ.

Ngày nay, nhiều cặp vợ chồng vì công việc bận rộn nên phải nhờ sự trợ giúp của ông bà mới có thể chu toàn việc chăm con. Tuy nhiên, do khoảng cách thế hệ nên quan điểm thẩm mỹ và cách chăm sóc trẻ của bố mẹ và ông bà có nhiều điểm khác nhau.

Cha mẹ trẻ thường chú ý nhiều đến khoản trang phục của con, nhiều người còn kỳ công phối đồ sao cho hợp mốt chẳng khác người lớn. Nhưng người già thì lại chẳng chú ý nhiều như vậy. Đối với họ, chỉ cần cháu mình thấy thoải mái và ấm áp là được. Do đó mới có những thảm họa thời trang "made by ông bà" khiến cha mẹ chỉ còn nước dở khóc dở cười.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh bà chăm cháu cực hài hước thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bà đưa cháu đi dạo với tầng tầng lớp lớp quần áo - Ảnh: Weibo

Hình ảnh cho thấy đứa trẻ được bà đội mũ, quàng khăn và mặc nhiều lớp quần áo bên trong. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, người bà còn mặc cho cháu 1 chiếc áo khoác của người lớn bên ngoài cùng, trùm kín chân cháu nhằm đảm bảo không có ngọn gió nào lọt qua. Vẻ mặt bất lực của đứa nhỏ khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười.

Biểu cảm bất lực của đứa nhỏ khiến dân tình cười xỉu - Ảnh: Weibo

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây sốt mạng và nhận về nhiều bình luận: "Trẻ mặc quá nhiều quần áo dễ dẫn đến đổ mồ hôi, dễ bị cảm lạnh hơn bình thường"; "Ông bà thường không để ý đến thời trang, chỉ cần cháu ăn no mặc ấm là được"; "Haha dễ thương ghê"; "Bố mẹ nhìn thấy chắc té xỉu luôn"...

Đi đám tang về, bố mẹ kinh hoàng khi thấy cả 4 con chết trên vũng máu Trở về nhà sau đám tang của người thân, cặp vợ chồng chết lặng khi thấy cả 4 đứa con đã bị sát hại. Danh tính và động cơ của hung thủ vẫn là một ẩn số.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-anh-tham-hoa-thoi-trang-made-by-ong-ba-gay-sot-mang-bieu-cam-bat-luc-cua-dua-tre-khien-ai-nay-cuoi-xiu-384056.html