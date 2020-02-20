Bé trai 2 tuổi chăm chỉ làm việc nhà từ giặt đồ đến cọ toilet được hội mẹ bỉm sữa chia sẻ rần rần

Thế giới 20/02/2020 16:54

Hình ảnh bé trai đáng yêu, chăm chỉ là việc nhà dù chỉ mới 2 tuổi được các bà mẹ vô cùng yêu thích, chia sẻ không ngừng.

Trong khi những người bạn cùng trang lứa vẫn đang mê mẩn với những món đồ chơi mới, khóc nhè vì không được chiều chuộng thì cậu bé 2 tuổi này đã giúp mẹ làm rất nhiều việc mà có khi người lớn cũng ngại làm.

Nhiều giờ qua, hình ảnh bé trai đáng yêu mặc áo len, mang quần yếm, đội mũ trùm vui vẻ làm hết việc nhà cho mẹ được dân mạng chia sẻ không ngừng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa.

be trai dang yeu 1

be trai dang yeu 2
Loạt ảnh bé trai đáng yêu chăm chỉ làm việc nhà được dân mạng không ngừng chia sẻ - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh này, cậu bé không chỉ lau nhà, lau cầu thang mà còn giặt quần áo, cọ toilet. Đối với những đứa trẻ 2 tuổi, đây là những công việc không phải bé nào cũng làm được. Được biết những bức ảnh này do một người dùng mạng xã hội đăng lên Weibo. Ngay sau đó, hình ảnh của cậu bé đã gây bão mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam, được mọi người hết lời khen ngợi.

be trai dang yeu 3

be trai dang yeu 4
Hình ảnh của cậu bé 2 tuổi được hội bỉm sữa rần rần chia sẻ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những hình ảnh đáng yêu này cũng nhận về một số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng bắt trẻ nhỏ làm công việc nhà sớm như vậy là không nên vì có thể gây áp lực cho trẻ hoặc khiến bé bị thương.

“Bố mẹ nhà này đúng là khéo sinh con, bé vừa đáng yêu, vừa biết phụ làm công việc nhà. Nhìn cái mặt chăm chỉ, cưng hết biết. Tự nhiên cũng muốn sinh một bé trai ghê”, K.H khen ngợi cậu bé hết lời.

“Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng mà bố mẹ bắt bé làm công việc nhà hơi sớm. Tuổi này đáng ra bé nên được cưng chiều, bắt bé làm việc thì mất hết cả tuổi thơ”, một bình luận của cư dân mạng.

Hình ảnh dễ thương nhất ngày: Bé gái đang biểu diễn bất ngờ giơ 'ngón tay thối' nhưng lý do lại đáng yêu vô cùng

Hình ảnh dễ thương nhất ngày: Bé gái đang biểu diễn bất ngờ giơ 'ngón tay thối' nhưng lý do lại đáng yêu vô cùng

Tưởng vô lễ vì đang diễn trên sân khấu thì giơ "ngón tay thối", thế nhưng lý do đằng sau hành động của cô bé dễ thương này lại đáng yêu vô cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc gây bão mạng xã hội hình ảnh đáng yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 23 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 38 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích