Bé trai 2 tuổi chăm chỉ làm việc nhà từ giặt đồ đến cọ toilet được hội mẹ bỉm sữa chia sẻ rần rần

Hình ảnh bé trai đáng yêu, chăm chỉ là việc nhà dù chỉ mới 2 tuổi được các bà mẹ vô cùng yêu thích, chia sẻ không ngừng.

Trong khi những người bạn cùng trang lứa vẫn đang mê mẩn với những món đồ chơi mới, khóc nhè vì không được chiều chuộng thì cậu bé 2 tuổi này đã giúp mẹ làm rất nhiều việc mà có khi người lớn cũng ngại làm. Nhiều giờ qua, hình ảnh bé trai đáng yêu mặc áo len, mang quần yếm, đội mũ trùm vui vẻ làm hết việc nhà cho mẹ được dân mạng chia sẻ không ngừng, đặc biệt là các bà mẹ bỉm sữa.

Loạt ảnh bé trai đáng yêu chăm chỉ làm việc nhà được dân mạng không ngừng chia sẻ - Ảnh: Internet Trong loạt ảnh này, cậu bé không chỉ lau nhà, lau cầu thang mà còn giặt quần áo, cọ toilet. Đối với những đứa trẻ 2 tuổi, đây là những công việc không phải bé nào cũng làm được. Được biết những bức ảnh này do một người dùng mạng xã hội đăng lên Weibo. Ngay sau đó, hình ảnh của cậu bé đã gây bão mạng xã hội Trung Quốc lẫn Việt Nam, được mọi người hết lời khen ngợi.

Hình ảnh của cậu bé 2 tuổi được hội bỉm sữa rần rần chia sẻ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, những hình ảnh đáng yêu này cũng nhận về một số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng bắt trẻ nhỏ làm công việc nhà sớm như vậy là không nên vì có thể gây áp lực cho trẻ hoặc khiến bé bị thương. “Bố mẹ nhà này đúng là khéo sinh con, bé vừa đáng yêu, vừa biết phụ làm công việc nhà. Nhìn cái mặt chăm chỉ, cưng hết biết. Tự nhiên cũng muốn sinh một bé trai ghê”, K.H khen ngợi cậu bé hết lời. “Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng mà bố mẹ bắt bé làm công việc nhà hơi sớm. Tuổi này đáng ra bé nên được cưng chiều, bắt bé làm việc thì mất hết cả tuổi thơ”, một bình luận của cư dân mạng.

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