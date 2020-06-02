Bé 1 tuổi tử vong sau khi ăn món mẹ nấu, bác sĩ cho biết 'thủ phạm' là một loại gia vị quen thuộc

Thế giới 02/06/2020 10:23

Sau khi ăn món mẹ nấu, bé 1 tuổi tử vong. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết nguyên nhân xuất phát từ 1 loại gia vị người mẹ thêm vào khi nấu ăn.

Chăm sóc trẻ nhỏ là một công việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi các bậc cha mẹ phải vô cùng thận trọng để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Tuy nhiên, lâu nay vẫn có nhiều trường hợp trẻ em tử vong vì sự bất cẩn của cha mẹ.

Mới đây nhất, vụ bé 1 tuổi tử vong vì ăn món trứng hấp do mẹ nấu gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Theo đó, chị Mẫn (Trung Quốc) bắt đầu cho con ăn trứng hấp từ khi bé mới được 8 tháng đến khi 1 tuổi. Vì món trứng chứa nhiều chất bổ dưỡng nên chị cho bé ăn gần như mỗi ngày. Khi con lười ăn, chị lại cho thêm chút đường vào để giúp bé ăn ngon hơn.

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Bé 1 tuổi tử vong sau khi ăn món mẹ làm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong lần cuối cùng cho bé ăn, vì nhà hết đường nên chị Mẫn cho vào trứng một chút đường hóa học (saccharin). Sau khi ăn món trứng khoảng 2 giờ, bé trai có nhiều biểu hiện bất thường. Mặc dù nhanh chóng được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không lâu sau đó nạn nhân đã tử vong.

Theo các bác sĩ, bình thường không nên dùng đường nấu với trứng vì sẽ tạo thành những chất khiến trẻ khó hấp thu. Bên cạnh đó, đường hóa học có chứa độc tính nên sẽ gây hại đến tính mạng của trẻ. Đặc biệt, saccharin không thể thay thế đường trắng nên các bậc cha mẹ phải đặc biệt cẩn thận.

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Nguyên nhân là do người mẹ này đã kết hợp trứng hấp với đường hóa học - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lưu ý rằng không nên kết hợp sữa, sữa đậu nành với trứng và đặc biệt sau khi ăn trứng, không nên cho con ăn quả hồng vì có thể gây ngộ độc.

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