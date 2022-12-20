Bất ngờ tìm ra "bưu điện xa xôi nhất thế giới" ở Nam Cực bị chôn vùi trong tuyết dày gần 4 mét

Thế giới 20/12/2022 06:39

Các kỹ sư cho biết họ đã sử dụng các phương pháp kiểm soát thiệt hại tàu hải quân truyền thống để ổn định cấu trúc, chẳng hạn như cọc gỗ và khối. Mái nhà bị hư hại của Bransfield Hut là nơi có bảo tàng, cửa hàng quà tặng và bưu điện xa xôi nhất thế giới đã được sửa chữa.

Các thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Vương quốc Anh đã đến trợ giúp bốn phụ nữ làm việc tại Antartica sau khi tuyết rơi dày chôn vùi một số tòa nhà của nó.

Các thủy thủ và thủy thủ hoàng gia đã dành hai ngày để đào địa điểm Port Lockroy, BBC đưa tin. 

Bất ngờ tìm ra 'bưu điện xa xôi nhất thế giới' ở Nam Cực bị chôn vùi trong tuyết dày gần 4 mét - Ảnh 1

Clare Ballantyne, Mairi Hilton, Natalie Corbett và Lucy Bruzzone đã đánh bại số lượng ứng viên kỷ lục (6.000) để trở thành nhóm chịu trách nhiệm quản lý di tích lịch sử Port Lockroy trên Đảo Goudier - nơi có bưu điện xa xôi nhất thế giới. Họ nhận nhiệm vụ mở lại địa điểm cách Vương quốc Anh 9.000 dặm vào tháng 10 sau đại dịch Coronavirus.

Họ đang thiết lập với sự hỗ trợ của ba nhân viên khác, những người sẽ rời đi ngay trước mùa hè ở Úc rơi vào khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 ở Nam bán cầu, khi tuyết rơi dày từ hai đến bốn mét (6-12 ft) đổ xuống.

Bất ngờ tìm ra 'bưu điện xa xôi nhất thế giới' ở Nam Cực bị chôn vùi trong tuyết dày gần 4 mét - Ảnh 2

Các kỹ sư cho biết họ đã sử dụng các phương pháp kiểm soát thiệt hại tàu hải quân truyền thống để ổn định cấu trúc, chẳng hạn như cọc gỗ và khối. Tàu tuần tra băng thường xuyên đến các căn cứ quốc tế trên lục địa băng giá, chẳng hạn như Cảng Lockroy, cung cấp vật tư và hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Vương quốc Anh và các quốc gia khác.

BBC cho biết Cảnh sát trưởng hạng nhất Lee "Rattler" Morgan, một thành viên của đội cứu hộ, đã "sửng sốt" trước "lượng tuyết dày đặc", nói thêm rằng các tòa nhà "đã biến mất hoàn toàn" khi bị tuyết bao phủ và chắc hẳn rằng họ không ngờ có thể đào ra nó.

Bất ngờ tìm ra 'bưu điện xa xôi nhất thế giới' ở Nam Cực bị chôn vùi trong tuyết dày gần 4 mét - Ảnh 3

Giờ đây, các nhân viên có thể quay lại Cảng Lockroy, một trạm săn cá voi trước đây đã trở thành điểm thu hút khách du lịch với khoảng 20.000 người ghé thăm trong mùa hè. Nguồn tin cho biết thêm rằng bốn người đã từ bỏ việc được sử dụng nước máy, nhà vệ sinh xả nước, wi-fi và chỉ có thể nói chuyện với những người thân yêu của họ 10 phút mỗi tuần trong thời gian làm việc.

Theo Indiatimes

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