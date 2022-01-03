4 người thiệt mạng, 2 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Sivakasi của bang Tamil Nadu

Thế giới 03/01/2022 15:58

Một đám cháy bùng phát tại một đơn vị sản xuất pháo hoa ở quận Virudhunagar của bang Tamil Nadu. Bốn người chết và hai người khác bị thương trong vụ việc.

Bốn người đã thiệt mạng và tám người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn bùng phát tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở thành phố Sivakasi thuộc quận Virudhunagar của bang Tamil Nadu hôm thứ Bảy. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương để điều trị.

Vụ việc tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở làng Pudupatti, thành phố Sivakasi xảy ra ngay sau khi các công nhân được thông báo đi làm vào thứ Bảy. Những người chứng kiến ​​vụ việc đã tường thuật lại với cảnh sát rằng vụ nổ xảy ra ngay khi cửa của một kho chứa hóa chất tại nhà máy này được mở ra.

Ngay cả một phần của tòa nhà của nhà máy sản xuất pháo hoa cũng bị sập sau vụ nổ. Ba công nhân tử vong tại chỗ và một người thứ tư được cấp cứu tại bệnh viện địa phương.

Trong khi xác nhận sự việc, người đại diện lưu trữ thông tin quận Virudhunagar cho biết đơn vị ở Pudupatti là đơn vị được cấp phép sản xuất pháo hoa. Đã có lệnh về cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ nổ. Cảnh sát cũng đã lưu tâm về việc ghi nhận và điều tra vụ việc lần này .

Sivakasi và các làng lân cận ở quận Virudhnagar của bang Tamil Nadu là nơi tập trung số lượng lớn các nhà máy sản xuất pháo hoa.

Quận đã chứng kiến ​​nhiều sự cố liên quan đến hỏa hoạn trong những năm qua, bao gồm vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của 16 người ở làng Achankulam vào năm 2020.

Theo Indiatoday

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