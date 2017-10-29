Vừa kí đơn ly hôn, vợ về nhà thu dọn lại đồ đạc mới phát hiện bí mật kinh hoàng về cuộc hôn nhân 12 năm của mình

Tâm sự gia đình 29/10/2017 08:15

Chỉ khi ly hôn rồi con người ta mới nhận ra hình như còn quá nhiều bí mật bị giấu kín mà chúng ta không hề biết đến, cũng giống như chị không về biết bí mật về cuộc hôn nhân của mình.

Cuộc hôn nhân của chị cũng từng hạnh phúc như biết bao gia đình khác. Nhưng rồi lâu dần mọi thứ thay đổi, anh thay đổi hay chị thay đổi đã khiến cuộc hôn nhân ấy tan vỡ?

Nếu nói về nguyên nhân thì đến cả khi chị kí xuống tờ đơn ly hôn đưa anh nộp lên tòa để chờ giải quyết chị còn không hiểu lý do mình ly hôn là gì. Chuyện mà ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn cả hai phải có với nhau những khúc mắc nhất định thì mới có thể xảy ra chuyện ấy. Vậy mà, những người trong cuộc lại chẳng hề hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

Chị với anh quyết định ly hôn, ly hôn với nhau sau 12 năm chung sống và 1 đứa con nhỏ sẽ theo chị về ngoại. Ngày quyết định ly hôn, ký đơn về chị mới trở về nhà thu dọn đồ đạc trong khi anh đã đi ra ngoài và không hề muốn gặp lại chị thêm nữa.

Cảm giác của một người chuẩn bị rời bỏ tổ ấm của mình, chắc chỉ có những ai đã rơi vào hoàn cảnh đó mới có thể hiểu được. Chị lặng lẽ thu dọn đồ đạc, vừa gói gọn từng bộ quần áo rồi bỏ vào chiếc vali nước mắt chị càng rơi.

Vừa kí đơn ly hôn, vợ về nhà thu dọn lại đồ đạc mới phát hiện bí mật kinh hoàng về cuộc hôn nhân 12 năm của mình - Ảnh 1
Cuộc hôn nhân của chị cũng từng hạnh phúc như biết bao gia đình khác. Ảnh minh họa: Internet

Không phải chị không còn yêu anh nữa. Chỉ là có quá nhiều điểm không còn chung giữa anh và chị. Giữa hai người ở thời điểm hiện tại đã có quá nhiều khúc mắc mà chẳng thể giải quyết được. Thu dọn đồ đạc gần xong, chị tìm đến chiếc tủ cất những đồ nhỏ nhỏ tìm chiếc thiệp nhỏ xinh vào 12 năm trước ngày mà anh đã cầu hôn chị.

Đúng lúc ấy chị tìm thấy 1 cuốn sổ khám bệnh mang tên chồng mình cũng từ 12 năm trước. Chị tò mò nên đã cầm ra xem để rồi chết điếng trước những gì mình nhìn thấy. Chuyện đó là thế nào, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa chị và anh khi mà dòng chữ anh vô sinh hiện lên rõ mồn một.

Chị òa khóc phát hiện ra đứa con chị mang không phải con anh, đứa con đã 10 tuổi ấy, cậu con trai được anh yêu thương chăm sóc suốt thời gian qua lại là con của chị và một ai đó mà chị không hề hay biết. Chị gọi điện cho anh về nhà, về đến nhà anh nhìn chị hoảng hốt khi thấy chị cầm quyển sổ đó, chị gằn giọng hỏi anh:

- Anh giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

- Anh xin lỗi, xin lỗi em.

- Có phải vì lý do này anh ly hôn với em không?

Vừa kí đơn ly hôn, vợ về nhà thu dọn lại đồ đạc mới phát hiện bí mật kinh hoàng về cuộc hôn nhân 12 năm của mình - Ảnh 2
Anh gật đầu ôm chặt lấy chị nói lời xin lỗi. Ảnh minh họa: Internet

- Không phải.

-  Vậy lý do là gì?

- Cậu ấy, người đàn ông từng cho chúng ta con muốn đòi con. Anh ta nói nếu không ly hôn sẽ cho em biết mọi chuyện. Anh thật sự không biết phải làm thế nào cả.

- Sao anh không nói cho em biết, tại sao lại giấu em.

- Anh sợ em buồn, sợ em sẽ bỏ anh đi. – chồng chị bật khóc, chị thật sự không biết nói thế nào chỉ biết tiến đến bên anh ôm anh vỗ về.

- Thôi em biết mọi chuyện rồi, chuyện cũng qua rồi. Không phải sợ em biết nữa, gia đình mình sẽ quay trở về bình thường được không anh?

Anh gật đầu ôm chặt lấy chị nói lời xin lỗi. Hiện tại, chị không quá quan tâm đến chuyện quá khứ đã xảy ra. Chị hiểu rất rõ rằng việc anh làm, quyết định ấy của anh đã khó khăn đến thế nào. Chị vẫn thương anh, vẫn yêu anh, vẫn muốn làm vợ anh cho dù anh không là người khiến chị có thể có được thiên chức của một người mẹ mà là một người đàn ông khác.

Chị mong rằng sau này có chuyện gì anh cũng sẽ chia sẻ với mình chứ không một mình chịu đựng nữa. Rồi gia đình anh chị sẽ lại hạnh phúc như những ngày ban đầu.

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