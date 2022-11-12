Vợ tăng 20kg sau xinh con, chồng chê vợ xấu xí cặp với ả bồ nóng bỏng, vợ chẳng thèm đánh ghen làm ngay điều này khiến ai cũng sốc ngất

Tâm sự gia đình 12/11/2022 17:57

Nhưng tôi đâu ngờ rằng: “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Khi vợ phát hiện ra cô ấy đau khổ tột cùng. Vẻ mặt thất vọng cùng cực của cô ấy tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Cô ấy nhìn tôi như thể mặt đất vừa sụp đổ. Tôi biết mình đã làm cô ấy tan nát cả trái tim.

Tôi đã từng rất yêu vợ mình. Tôi và cô ấy yêu nhau suốt quãng thời gian chúng tôi học đại học. Những ngày tháng xa nhà trọ học, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi khiến tôi càng thêm trân trọng tình cảm mà mình đang có. Ra trường, chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Cuộc sống chúng tôi tuy chưa dư dả nhưng cũng có phần ổn định. Tôi hài lòng với những gì mình đang có. Cuộc sống diễn ra đúng như những gì chúng tôi đã từng mơ ước. Chiều chiều đi làm về, vợ chồng quây quần bên mâm cơm đầy tiếng cười. Cưới nhau chừng hơn một năm, vợ tôi mang thai rồi sinh con trai đầu lòng. Còn hạnh phúc nào hơn với một người đàn ông khi có một gia đình trọn vẹn? Thế nhưng, chính sự tham lam của tôi đã đẩy hôn nhân vào ngõ cụt.

Vợ tăng 20kg sau xinh con, chồng chê vợ xấu xí cặp với ả bồ nóng bỏng, vợ chẳng thèm đánh ghen làm ngay điều này khiến ai cũng sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai, vợ tôi tăng cân rất nhiều. Cô ấy thương con nên ra sức ăn uống tẩm bổ để con khỏe mạnh. Chính vì tăng cân quá nhanh nên bụng, đùi của vợ bị rạn chằng chịt. Sau khi sinh con, để có sữa cho con bú vợ tôi lại tích cực ăn uống. Cô ấy hầu như không bao giờ từ chối những món chân giò bổ dưỡng mẹ tôi nấu cho.

Nếu ai quen biết vợ tôi, hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoại hình của vợ sau sinh. Từ một người có vóc dáng thon thả, vợ tôi đã tăng gần 20 kí. Chăm con bận rộn, vợ tôi chẳng còn để ý ngoại hình của mình như trước kia. Tóc tai lúc nào cũng búi một cục trên đầu. Quần áo, người ngợm lúc nào cũng hôi mùi sữa và mùi nước tiểu của con.

Vốn dĩ tôi đã nghĩ, vợ mình sẽ trở lại là mình sau sinh nhưng dường như cô ấy đã biến thành một người khác hẳn. Trong khi mang thai, chuyện chăn gối vợ chồng “cấm vận”. Tôi đã nghĩ sau khoảng thời gian ở cữ, vợ chồng chúng tôi sẽ lại có những phút giây rất tuyệt vời. Nhưng tôi sốc khi cởi áo vợ ra. Nhìn da thịt chằng chịt vết rạn dọc ngang, tôi đã tụt hết mọi xúc cảm. Nhìn thân hình quá khổ, đầy những mỡ tôi đã thất vọng vô cùng.

Vợ tăng 20kg sau xinh con, chồng chê vợ xấu xí cặp với ả bồ nóng bỏng, vợ chẳng thèm đánh ghen làm ngay điều này khiến ai cũng sốc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ sự chán nản ấy, tôi ít về nhà, từ chối khéo những lần vợ chồng gần gũi. Trong lòng tôi có sự so sánh ngấm ngầm khi nhìn những cô gái mảnh mai, gợi cảm ngoài kia. Và trong giây phút không cưỡng nổi mình, tôi đã nghe theo bản năng mà lên giường với người đàn bà khác. Lần đầu tiên tôi hối hận ngập tràn vì làm điều có lỗi với vợ. Nhưng rồi, biết vợ mình chẳng hề mảy may nghi ngờ tôi lại tiếp tục ăn vụng. Tôi nghĩ mình giỏi “chùi mép” thì vợ mình làm sao có thể biết được.

Nhưng tôi đâu ngờ rằng: “Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Khi vợ phát hiện ra cô ấy đau khổ tột cùng. Vẻ mặt thất vọng cùng cực của cô ấy tôi sẽ không bao giờ có thể quên. Cô ấy nhìn tôi như thể mặt đất vừa sụp đổ. Tôi biết mình đã làm cô ấy tan nát cả trái tim.

Cô ấy bây giờ đã bế con về nhà mẹ đẻ. Mặc tôi giải thích, van xin cỡ nào cô ấy cũng không nghe. Cô ấy chặn tất cả các cuộc gọi từ tôi. Bây giờ, khi vợ con rời khỏi nhà tôi mới biết mình đã gây ra tội lỗi tày đình như thế nào. Vì trọng tình dục, vì sống theo bản năng tôi đã lừa dối vợ mà làm điều tội lỗi. Bây giờ tôi phải làm gì để vợ mình tha thứ? Tôi xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Hậu ngoại tình, 7 năm tôi phải trả giá bằng danh dự, bằng nhân phẩm, thậm chí là bằng cả một đời không hạnh phúc...

Hậu ngoại tình, 7 năm tôi phải trả giá bằng danh dự, bằng nhân phẩm, thậm chí là bằng cả một đời không hạnh phúc...

Ngày vợ tôi đứng trước khách sạn đợi tôi và nhân tình bước ra, tôi thấy dáng vợ đứng không vững, ngã ngay xuống đường. Vợ tôi nằm viện suốt 1 tuần dài, không khóc, cũng không nói một lời. Dù tôi có xin lỗi vợ, cầu mong tôi tha thứ, vợ tôi vẫn không một lần nhìn tôi.

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