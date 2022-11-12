Hôm ấy, vợ Minh đang nấu cơm thì bỗng nhiên cô lăn đùng ra ngất, Minh vội vàng gọi xe cấp cứu đưa vợ vào viện. Minh đứng bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng chờ đợi đến mức không thể ngồi yên. Sau khoảng 30 phút thì bác sĩ đi ra, Minh vội vàng chạy lại hỏi ngay:

Minh trợn mắt kinh ngạc:

- Ung thư ư? Vợ tôi bị ung thư sao? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ?

Vị bác sĩ lăc đầu:

Ảnh minh họa: Internet

-Không thể nhầm lẫn được, đã vào giai đoạn 2 rồi, cần điều trị ngay.

Minh ngồi sụp xuống đất bật khóc. Nhưng sau khi được vào thăm vợ, Minh lại mỉm cười:

- Không sao đâu em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vợ anh lo lắng nói:

- Ung thư nghĩa là em sẽ chết đúng không anh?

Minh nắm tay vợ:

- Em đừng nói linh tinh, làm sao có thể như thế được, bác sĩ cũng nói rồi, mới chỉ là giai đoạn đầu thôi, chỉ cần thuốc thang điều trị là khỏi ngay ấy mà.

Từ hôm đó, Minh vừa chăm vợ vừa đi làm rất vất vả. Mới gần 1 tháng anh đã gầy cả đi, nhưng sức khỏe của vợ Minh thì vẫn không mấy tiến triển.

3 tháng sau, vợ Minh không còn đi lại được mà phải nằm liệt trên giường. Hôm đó, nghe trộm được bác sĩ nói với chồng rằng bệnh tình của mình đã không thể cứu vãn, vợ Minh gọi chồng nói:

- Anh không cần vất vả vì em nữa, đưa em về nhà đi, em ghét bệnh viện lắm rồi.

Minh lắc đầu:

- Không, em phải ở bệnh viện để tiện cho việc điều trị, hơn nữa bác sĩ nói bệnh tình của em đang tiến triển tốt mà.

- Anh đừng có lừa em nữa, em biết hết rồi –Vợ Minh quát lên.

Minh cúi mặt:

Ảnh minh họa: Internet

- Dù thế nào anh vẫn phải giúp em điều trị đến khi khỏi thì thôi.

Đang nói thì bỗng điện thoại của Minh reo lên, thấy số đó, anh liền lấm lét chạy ra ngoài khiến vợ nghi ngờ.

Cô chống nạng đi theo chồng thì nghe thấy anh nói:

- Tôi xin các anh đấy, cho tôi nợ thêm 1 thời gian nữa, khi vay tiền các anh tôi cũng có nói là để chữa bệnh cho vợ phải đến cuối năm tôi mới trả được. Các anh đã lấy lãi cắt cổ tôi cũng chấp nhận giờ lại đòi tiền gốc sớm, tôi biết xoay ở đâu ra bây giờ chứ?

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Minh cứ liên tục cầu xin nhưng có vẻ không được chấp nhận.

Vợ mình bên trong nghe vậy thì mới hiểu suốt 3 tháng nay tiền điều trị ung thư của mình là do chồng vay mượn về chứ trong nhà làm gì có tiền.

Thấy chồng tội nghiệp, vợ Minh òa khóc rồi lặng lẽ tự mình rút ống thở. Ai ngờ đúng lúc đó Minh chạy vào hét lên:

- Em làm trò gì thế?

Vừa nói anh vừa úp ống thở vào mặt vợ, vợ anh cứ khóc ròng không nói gì, Minh hiểu vợ, anh ôm cô vào lòng rồi an ủi:

- Không sao, mọi chuyện anh đều có thể giải quyết, miễn là em vẫn còn sống, luôn bên cạnh anh là được rồi.

Hai vợ chồng cư thế ôm nhau mà khóc, chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng kiếp này tìm được 1 tình yêu đáng quý như vậy khiến vợ Minh thực sự mãn nguyện, chỉ tiếc cô sẽ không thể giữ lời hứa ở bên chồng đến già.