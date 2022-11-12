Vợ chết 2 năm thì có điện thoại từ bệnh viện gọi đến đón con mới sinh, đến nơi nhìn người phụ nữ ấy thì chồng choáng váng đến rụng rời

Tâm sự gia đình 12/11/2022 07:00

Tuấn vẫn vội vã phóng xe đến viện, đến nơi thì thấy bác sỹ bảo anh vào căn phòng nơi có đứa bé. Khi Tuấn đứng trước cửa người phụ nữ đó quay lại thì Tuấn lập tức ngã sụp xuống.

Liên vốn là một người phụ nữ giỏi giang thông minh, nhất là khi cô kết hôn với Tuấn một người chồng mẫu mực thì ai nấy đều khen cô có số hưởng. Cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp, ấy thế nhưng kết hôn hơn 3 năm mà Liên vẫn chẳng thể sinh cho chồng đứa con. Người ta cứ xì xào kiểu gì Tuấn cũng bỏ Liên để cưới vợ mới, nghe những lời nói đó thì Liên càng mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Không muốn chồng vì mình mà tuyệt tự nên Liên chủ động viết đơn ly hôn.

- Em làm cái gì thế hả Liên. Đơn ly hôn này là sao - Tuấn hoảng hốt.

- Là em muốn giải thoát cho anh...anh hãy cưới người phụ nữ khác đi. Người mà có thể sinh con cho anh. Còn em thì không thể làm mẹ được rồi, anh là con một em không muốn anh khó xử với bố mẹ anh.

Vợ chết 2 năm thì có điện thoại từ bệnh viện gọi đến đón con mới sinh, đến nơi nhìn người phụ nữ ấy thì chồng choáng váng đến rụng rời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Đừng ngốc thế. Em đâu phải cái máy đẻ mà không mang thai được thì anh bỏ. Con cái là lộc trời cho, rồi vợ chồng mình sẽ có con thôi em.

- Nếu 1 năm, 2 năm nữa mà em vẫn không có thai thì làm sao chứ?

- Thì mình sẽ thụ tinh nhân tạo hoặc thuê người mang thai hộ. Em không cần phải lo lắng đâu.

Nghe những lời chồng nói mà Liên cảm động đến rơi nước mắt, còn về phần Tuấn thì sợ vợ bị trầm cảm do lo nghĩ nhiều nên anh thường xuyên an ủi vợ. Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, nào ngờ ngày hôm đó đi làm về thì Liên bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Giây phút đó Tuấn sau đớn đến tột cùng, từ ngày vợ chết Tuấn cứ thui thủi một mình nhiều người thấy vậy khuyên nhủ anh.

- Dù sao cái Liên cũng mất rồi, người sống thì vẫn phải sống. Cậu còn trẻ nên cưới vợ mới để ổn định gia thất, như vậy thì Liên dưới suối vàng cũng được an nghỉ.

Dù vậy thì Tuấn vẫn không có ý định đi thêm bước nữa, cứ vậy suốt 2 năm trôi qua người ta vẫn thấy Tuấn ở một mình hương khói cho vợ đầy đủ. Vậy nhưng dạo gần đây mỗi lần ra thăm mộ vợ thì đêm về Tuấn ngủ đều mơ thấy Liên hiện về nhìn anh cười nói: "Cuối cùng em cũng có thể cho anh đứa con...hãy thay em chăm sóc con anh nhé". Tuấn bàng hoàng tỉnh dậy nhưng anh cứ cảm giác như giấc mơ rất chân thật.

Vợ chết 2 năm thì có điện thoại từ bệnh viện gọi đến đón con mới sinh, đến nơi nhìn người phụ nữ ấy thì chồng choáng váng đến rụng rời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi cho đến một ngày thì Tuấn nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo anh đến đón con mới sinh. Khỏi phải nói lúc đó Tuấn choáng váng sửng sốt như nào, rõ ràng vợ anh đã mất 2 năm. Bản thân Tuấn cũng không gái gú để người phụ nữ khác bắt anh chịu trách nhiệm. Nhưng lúc đó Tuấn vẫn vội vã phóng xe đến viện, đến nơi thì thấy bác sỹ bảo anh vào căn phòng nơi có đứa bé. Khi Tuấn đứng trước cửa người phụ nữ đó quay lại thì Tuấn lập tức ngã sụp xuống.

- Liên...là em ư? Không thể nào...Liên đã chết rồi...có phải tôi đang nằm mơ không?

- Anh cứ bình tĩnh, em là Hạnh, em gái sinh đôi của chị Liên. 10 năm nay em sống bên nước ngoài nên anh không biết.

Nghe người phụ nữ đó nói thì Tuấn chợt nhớ lại trước đây Liên cũng có nói cô có đứa em gái sống ở nước ngoài nhưng Tuấn không ngờ đó là em song sinh. Đang suy nghĩ thì Hạnh bế đứa bé đến tiến đến bên Tuấn.

- Anh hãy bế đứa bé đi...là con của anh và chị gái em đấy.

- Là con của anh và Liên ư? Nhưng vợ anh đã mất...

- Em biết điều đó. Đứa bé này là chị Liên đã nhờ em mang thai hộ. Chị ấy đã nhờ lúc chị ấy còn sống, chị ấy khao khát được sinh cho anh đứa con nhưng không thể nên mới nhờ em. Lúc đó em đang mang thai nên không thể đồng ý, sau khi sinh con xong thì em đã quyết định mang thai hộ cho hai người. Giờ chị ấy đã mất rồi...anh hãy chăm sóc cho đứa bé thật tốt. Là một bé trai đấy.

Tuấn ôm lấy đứa con khóc nức nở bây giờ anh mới hiểu vì sao ngày đó Liên sống chết bắt anh gửi "giống" ở bệnh viện. Hóa ra là cô đã có chủ ý nhờ em gái mang thai hộ. Bế đứa con trên tay Tuấn như được sống lại...anh hứa sẽ thay Liên chăm con thật tốt.

Bỏ bạn gái 4 năm đi lấy vợ, ngày cưới em mang tới túi màu đen khiến chàng trai phải tuyên bố hủy hôn đám cưới bạc tỷ và lý do không ai nghĩ ra

Bỏ bạn gái 4 năm đi lấy vợ, ngày cưới em mang tới túi màu đen khiến chàng trai phải tuyên bố hủy hôn đám cưới bạc tỷ và lý do không ai nghĩ ra

Đau đớn trước lời chia tay phũ phàng tàn nhẫn của Huy, Thảo đau đớn đến tột cùng. Cô muốn níu kéo nhưng cô biết mình chẳng thể, còn với Huy thì anh ta hí hửng vô cùng vì không ngờ đá Thảo một cách dễ dàng đến như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 3 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 5 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân