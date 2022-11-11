Ăn cơm xong bị mẹ giục 'vào phụ vợ rửa bát', cậu con tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trai đáp: 'Đó là việc của đàn bà' và hành động của mẹ khiến anh ta "đứng hình"

Tâm sự gia đình 11/11/2022 20:28

Xong xuôi bữa cơm theo thói quen anh nằm ềnh ở phòng khách ngồi chơi. Mẹ anh thấy thế mới nói:

Ngày yêu nhau người đàn ông của bạn có thể chiều chuộng bạn biết bao nhiêu. Rất nhiều những thứ anh ấy có thể sẵn sàng làm cho bạn mà không cần một lời hồi đáp từ mình. Nhưng rồi thời gian qua đi thì mọi thứ lại thay đổi nhiều quá so với những thứ ban đầu vốn có về nó.

Anh cũng từng yêu thương chị như thế, tất cả mọi thứ đều làm cho người yêu mình. Đàn ông thường rất kì lạ, không có quá nhiều người biết được rằng sau khi cưới vợ về thì phải tôn trọng vợ và phải yêu thương vợ nhiều hơn.

Ăn cơm xong bị mẹ giục 'vào phụ vợ rửa bát', cậu con tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trai đáp: 'Đó là việc của đàn bà' và hành động của mẹ khiến anh ta 'đứng hình' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người đàn ông như vậy, họ cưới được người phụ nữ ấy về làm của riêng mình rồi lại bỏ mặc, chẳng quan tâm như trước nữa. Giống cái cách là khi có rồi thì không còn quan trọng nữa. Chính vì thế mới xảy ra chuyện ngoại tình liên tục của các cặp vợ chồng là như thế.

Nếu như không có một người mẹ chồng tâm lý như vậy có thể cô đã chẳng thể nào biết được rằng mình lại vô tâm với vợ đến vậy. Từ ngày anh cưới vợ về cũng được gần 1 năm. Anh mặc định mọi việc nhà đều thuộc về vợ làm. Mẹ anh vốn là người phụ vợ nhiều việc nhà, còn anh đi làm về chỉ đợi có cơm mà ăn rồi tắm và lên giường xem phim.

Cuộc sống của một người đàn ông an nhàn đến thế. Vợ chồng anh chị còn khá trẻ nên chưa có ý định có con sớm vì anh và chị đều đang cố gắng cho sự nghiệp của riêng mình. Hôm đó, vợ anh nấu một bữa cơm vô cùng hoành tráng để dành chúc mừng sinh nhật mẹ. Vì sinh nhật mẹ chồng nên cả nhà chỉ uống chút rượu và ăn đồ ăn.

Xong xuôi bữa cơm theo thói quen anh nằm ềnh ở phòng khách ngồi chơi. Mẹ anh thấy thế mới nói:

- Vào phụ vợ rửa bát đi. - cậu con trai đáp:

- Đó là việc của đàn bà. – khá bất ngờ trước câu nói của con trai mình nhưng người mẹ vẫn đáp lại:

- Con có biết đến tận bây giờ bố mẹ vẫn hạnh phúc là vì gì không?

- Chuyện gì hả mẹ?

- Vì bố cùng mẹ rửa bát hàng ngày. Con cần phải biết một điều. Con cưới vợ về để làm vợ con, làm mẹ của các con con và làm người phụ nữ cùng con đi suốt cuộc đời. Con cưới vợ về làm vợ không phải cưới vợ về làm ô sin. Nếu con cần ô sin mẹ có thể thuê người khác chứ những việc này con phải làm.

- Mẹ nói gì lạ vậy?

- Hai đứa ra ở riêng nên mẹ không biết con lại vô tâm với vợ như thế. Vợ chồng là phải chia sẻ với nhau bất cứ mọi thứ con ạ.

- Nhưng mà, đó việc đó có phải việc của con đâu.

- Con đừng nghĩ như thế. Chỉ cần con đứng đó nói chuyện với vợ, phụ vợ úp vài cái bát thôi con có tin không vợ con sẽ rất cảm động...

Ăn cơm xong bị mẹ giục 'vào phụ vợ rửa bát', cậu con tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi trai đáp: 'Đó là việc của đàn bà' và hành động của mẹ khiến anh ta 'đứng hình' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh cúi mặt không muốn đáp lại khi thấy vợ ra. Mẹ anh chốt thêm câu cuối: “Cứ nghe lời mẹ đi”. Thế rồi bố mẹ vào phòng xem tivi trong đó. Vợ chồng anh lên phòng trống của vợ chồng ngủ rồi mai mới về nhà mình.

Đêm đó, anh nghĩ rất nhiều về việc mẹ nói với mình. Ngay ngày hôm sau về nhà trong lúc vợ nấu cơm anh cũng le ve quanh rửa quả cà chua, rửa mớ rau giúp vợ. Vợ nấu ăn xong cùng nhau bê bát ra, cùng nhau ăn uống và phụ vợ rửa bát. Ngay tối hôm anh làm điều đó, vợ anh đã ôm anh thật chặt và nói:

- Cảm ơn anh.

- Sao lại cảm ơn anh?

- Hôm nay anh phụ em việc nhà này. Anh chỉ cần quan tâm em như thế thôi em đã thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Thật sự em không có chút hối hận nào khi quyết định làm vợ anh.

Anh cười ôm vợ rồi hôn nụ hôn nhẹ lên trán. Đến giờ phút này anh mới cảm nhận được. Hóa ra, đó mới chính là gia đình. Đã là gia đình, là vợ chồng thì nhất định phải chia sẻ công việc với nhau. Chỉ có thế thì cuộc hôn nhân ấy mới có thể bền vững và hạnh phúc.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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