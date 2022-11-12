Bụng mang dạ chửa, không thể đi đánh ghen, vợ cao tay nghĩ ra cách đánh ghen bá đạo không cần mất sức, để trừng trị anh chồng bội bạc.

Tâm sự gia đình 12/11/2022 15:33

Nhờ có mẹ chồng Hoa đã có màn đánh ghen bá đạo khiến chồng sợ khiếp vía.

Trước khi quen Hoa, Tuấn rất đào hoa, thay người yêu như thay áo. Nhưng khi yêu Hoa, anh rất nghiêm túc, sau 1 năm tìm hiểu anh dẫn Hoa về ra mắt gia đình. Lúc đầu Hoa rất lo lắng, sợ mẹ chồng tương lai. Tuy nhiên, khi gặp mặt mẹ chồng, mọi lo lắng trong Hoa đều biến mất vì bà rất cởi mở thân thiện và quý Hoa.

Những ngày sau đó, bà giục hai đứa nhanh tổ chức đám cưới để bà còn có cháu bồng bế. Cứ tưởng đâu lúc đầu mẹ chồng ra vẻ làm màu. Nhưng thực sự khi về sống chung, Hoa thầm cảm ơn vì mình có được mẹ chồng chu đáo, hay quan tâm lo lắng cho mình như thế. Bà cũng chia sẻ: “Vì không có con gái nên coi Hoa như con, sau này già còn có người phụ dưỡng”.

Bụng mang dạ chửa, không thể đi đánh ghen, vợ cao tay nghĩ ra cách đánh ghen bá đạo không cần mất sức, để trừng trị anh chồng bội bạc. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi Hoa mang bầ, bà vui mừng còn hơn cả 2 vợ chồng cô, không cho làm gì hết, chỉ cần nghỉ ngơi và được bà chăm sóc từng ly từng tý. Tuy nhiên, khác với thái độ của mẹ chồng thì Tuấn ngày càng dửng dưng với vợ, không quan tâm, luôn đi sớm về khuya và lấy cơ bận việc phải tiếp khách.

Gần đến mấy tháng cuối thì Hoa bắt Tuấn kiêng khem, đến lúc này anh sinh hư. Đỉnh điểm là đến khi mang bầu tháng thứ 8, Hoa phát hiện Tuấn có bồ, hai người thường rủ nhau đi nhà nghỉ ở gần công ty để giải quyết nhu cầu. Nhưng do bầu bì nặng nề nên cô không thể tự mình đi đánh ghen, hơn nữa lại sợ ảnh hưởng đến con. Nếu không làm gì Tuấn thì cô ấm ức không chịu đựng được.

Vì thế, khác với mọi hôm, Hoa đợi Tuấn về mặc dù biết anh sẽ về rất muộn. Về đến nhà, thấy vợ chưa ngủ, Tuấn ngạc nhiên hỏi:

- Sao em chưa ngủ?

- Em đợi anh về, không có anh em ngủ không có được.

Vậy là Tuấn thở phào nhẹ nhõm, vì tin chắc rằng vợ vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì. Rồi anh vào phòng đi tắm, trong lúc này Hoa lén lấy điện thoại của chồng, đổi tên số mẹ chồng với bồ nhí, rồi nằm chờ kết quả.

Chưa đầy 30 phút sau thấy mẹ chồng lên gõ cửa phòng con trai. Bà gọi anh ra ngoài nói chuyện.

Vợ mày bụng mang dạ chửa, mà mày lại ngoại tình à, cái gì mà “anh mới về đến nhà, nhớ em quá, muốn hôn em”. Mày giỏi quá con ạ, chưa gì đã đi với gái.

Lúc này, mặt anh tái mét mặt, van xin mẹ đừng nói cho Hoa biết. Nhưng bẫy đã giăng sẵn, Hoa đâu có dễ để chuyện êm xuôi như thế được. Hoa chạy theo, đợi chờ đúng lúc mới “nhảy vào” để đẩy màn đánh ghen đi lên cao trào.

Anh Tuấn, anh ngoại tình ư? Mẹ mới nói anh ngoại tình đúng không? Trời ơi là trời sao số tôi khổ thế này. Vừa nói, vừa khóc, Hoa kêu đau.

Đúng lúc này, tin nhắn từ người tình đến, hiện lên là đến từ mẹ yêu “em cũng nhớ anh nhiều lắm, hôn anh. Mẹ chồng Hoa nhìn thấy, liền giật lấy điện thoại từ tay chồng Hoa, gọi lại mắng cho cô một trận xối xả.

Bụng mang dạ chửa, không thể đi đánh ghen, vợ cao tay nghĩ ra cách đánh ghen bá đạo không cần mất sức, để trừng trị anh chồng bội bạc. - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rồi sau đó mẹ chồng trấn an cô: “Con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng, nhà này ngoài con ra, không ai có thể thay thế làm con dâu của mẹ, còn thằng con trai mất nết này nếu nó không thay đổi, mẹ sẽ từ mặt”. Hoa cứ thế được đà, khóc to, gào thét liên tục “Để con chết đi cho rồi, sống làm gì nữa hả mẹ, chồng thế này sao mà sống nổi”.

Thấy Hoa vừa gào thét, vừa đau, Tuấn run rẩy, xin lỗi mẹ và vợ, rồi nhanh chóng đưa vợ nhập viện. Kể từ đó, Tuấn tu chí làm ăn, không léng phéng với ai nữa, nghe lời vợ, chăm con và nhà sớm ăn cơm cùng vợ con.

Vợ ung thư nhập viện được 3 tháng, 1 lần nghe chồng nói chuyện điện thoại thì bật khóc rồi tự tay làm điều đau lòng

Vợ ung thư nhập viện được 3 tháng, 1 lần nghe chồng nói chuyện điện thoại thì bật khóc rồi tự tay làm điều đau lòng

Đang nói thì bỗng điện thoại của Minh reo lên, thấy số đó, anh liền lấm lét chạy ra ngoài khiến vợ nghi ngờ. Cô chống nạng đi theo chồng thì nghe thấy anh nói:

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