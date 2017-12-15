Tất nhiên là Hiền đồng ý vì cô hiểu sau khi bầu bí vào thì phải kiêng nên khổ sở lắm. Hơn nữa cô cũng chưa vội có con vì đang muốn thoải mái chơi bờ thêm thời gian nữa. Cứ vậy hai vợ chồng sống yêu thương lẫn nhau. Hết 1 năm đời sống vợ chồng son thì Hiền quyết định "thả phanh", ấy thế nhưng chẳng hiểu sao mà hơn 2 tháng Hiền vẫn không có động tĩnh gì bầu bí cả.

Kiên cưới Hiền sau 4 năm yêu nhau, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của gia đình Hiền khi cô cưới được ông chồng giỏi giang. Bản thân Hiền tự hào lắm, vì để chồng phát triển sự nghiệp nên cô chấp nhận lui về nội trợ để chăm lo gia đình. Mấy năm yêu bị vợ cấm vận nên sau khi cưới Kiên thỏ thẻ xin vợ "kế hoạch" 1 năm rồi hẵng sinh con.

- Hay em đi khám lại hả chồng? Em sợ lắm...lỡ như em không thể có con được thì sao? Em vô sinh thì....

- Nhưng em vẫn phải nghĩ. Anh nói đi, nếu như em vô sinh thì anh có bỏ em không?

- Có chết anh không bỏ, không sinh được thì mình nhận con nuôi. Anh chỉ cần vợ thôi.

Nghe chồng nói câu đó mà Hiền hạnh phúc lắm, cô cũng nghĩ chắc phải mất mấy tháng nữa mới có bầu được. Hiền chăm chỉ uống thuốc thụ thai rồi tập luyện thể dục thật tốt, ấy thế nhưng ròng rã 1 năm trời mà Hiền vẫn không thể có bầu. Lúc này Kiên có an ủi vợ thì Hiền cũng chỉ cười nhưng lại cưới trong đau khổ. Thương vợ lo lắng nên Kiên quyết định đi khám xem sức khỏe sinh sản của mình như nào. Và rồi cầm trên tay kết quả mà Kiên như chết ngất đi.

Hóa ra lâu nay vợ không thể có thai là do Kiên bị vô sinh, Kiên không thể nhớ là anh đã đau đớn và khóc như nào. Đêm đó Kiên nói dối công ty có cuộc họp phải ở lại tăng ca rồi bỏ đi uống rượu vì chán nản. Sáng hôm sau trở về thấy vợ ra đón mình rồi ôm hôn mà Kiên chết lặng. Anh không biết phải đối diện với vợ như nào...anh không thể mở lời. Anh vẫn còn nhớ cái ngày Hiền hỏi mình nếu cô vô sinh thì anh có bỏ không. Tất nhiên có đánh chết anh không bỏ vợ, nhưng lần này anh không dám hỏi vợ mình câu đó. Vì Kiên biết Hiền khao khát được làm mẹ và có đứa con đến mức nào. Kiên suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, chính anh tự đẩy bản thân vào nỗi dày vò khôn cùng.

Còn về phần Hiền thì dạo gần đây cô cảm thấy chồng mình thay đổi, anh thường xuyên đi làm về muộn. Đã vậy mỗi lần về đều quát tháo rồi ôm gối xuống phòng khách ngủ. Hiền có hỏi thì Kiên không thèm trả lời.

- Anh, dạo này anh sao vậy? Em đã làm gì sai ư?

Kiên vẫn không thèm nhìn vợ một lần cứ thế đi ra ngoài. Xưa nay Hiền luôn tin tưởng vào chồng mình, nhưng lúc này cô không thể nữa....cô nghi ngờ rằng chồng mình có nhân tình bên ngoài. Cô tự trách bản thân vì không sinh được cho chồng đứa con mới thế. Ngày hôm đó khi Kiên ra ngoài thì Hiền đã theo, và rồi cô chết lặng khi thấy chồng ôm eo người phụ nữ "chân dài" ríu rít vào đặt phòng nhà nghỉ.

Hiền quá sốc...cô bỏ đi khóc lóc thảm thương, đêm đó Hiền không về nhà mà bỏ đi lang thang....cô không dám nói gì với ai cả một mình chịu đựng. Thế rồi 3 ngày sau Hiền về nhà và quyết định ly hôn để chồng đến với người phụ nữ kia, nhưng vừa đến cửa thì cô thấy chị gái chồng chạy đến ôm lấy cô khóc.

- Đến viện ngay đi em...thằng Kiên...nó hấp hối rồi.

Hiền sửng sốt, cô không hiểu gì...có phải là chị chồng đang đùa cô không. Rõ ràng hôm trước cô còn thấy Kiên vào nhà nghỉ với gái...sao giờ lại có thể hấp hối được. Hiền theo chị chồng đến bệnh viện...nhìn chồng nằm trên giường máu me bê bết mà không dám tin. Khi Hiền vừa nắm lấy tay Kiên thì anh trút hơi thở cuối cùng...khóe mắt Kiên vẫn còn chảy nước mắt.

- Thế này là sao? Sao chồng em....

- Thằng Kiên đã lừa dối em. Nhưng lời nói dối của nó là muốn tốt cho em. Thằng Kiên bị vô sinh, nó không dám nói thật với em nên nghĩ ra cách thuê gái bao đóng giả nhân tình để em chắc chắn tin rằng nó phản bội em mà ly hôn. Nó nghĩ chỉ còn cách đó mới khiến em tìm được người đàn ông khác. Thế nhưng sau khi lừa dối em được thì nó hối hận...nó đi tìm em...và rồi trong lúc đi tìm em thì nó bị xe tải tông vào...Đến phút cuối nó chỉ nhắc tên em thôi.

Hiền chết lặng khi chị chồng đưa cho cô tờ giấy kết luận chồng vô sinh, người phụ nữ mà Kiên thuê đóng giả nhân tình cũng đến đó để kể hết sự thật cho Hiền. Cô chỉ biết ôm lấy chồng khóc lóc thảm thiết...giá như cô không bỏ chạy...giá như cô đến hỏi chồng mọi chuyện thì có lẽ giờ đây chồng cô vẫn còn sống...Hiền biết làm sao đây khi mất đi người mà cô yêu thương. Có lẽ cả đời này Hiền cũng không thể đi thêm bước nữa....