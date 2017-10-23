Vợ mặc bikini để lộ bầu ngực xập xệ bị bạn bè phá lên cười sằng sặc, chồng liền hôn vào ngực vợ và nói 1 câu khiến ai cũng choáng váng

Tâm sự gia đình 23/10/2017 07:43

Có nhiều người đàn ông lúc yêu thì rất nồng nhiệt nhưng đến khi cưới về rồi thì chê bai vợ đủ điều. Đặc biệt là khi vợ sinh con xong và xấu đi, đó là giai đoạn người chồng dễ chán cơm thèm phở mất.

Thế nhưng, không phải ông chồng nào cũng vậy, thực tế vẫn có những người chồng tuyệt vời mà chị em cần trân trọng.

Từ khi cưới Vân về làm vợ, Bình chưa bao giờ để cô phải khổ, phải rơi 1 giọt nước mắt nào. Thậm chí mẹ anh từ 1 người mẹ chồng khó tính, thường xuyên đay nghiến con dâu đã bị Bình cảm hóa thành 1 người yêu con dâu như con đẻ.

Thế nhưng sau khi Vân sinh con,  thân hình toàn mỡ là mỡ, xập xệ, da dẻ xấu xí, bỗng nhiên cô cảm giác chồng không còn đối xử tốt với mình như trước kia nữa.

Đã nhiều lần thấy chồng tăng ca làm thêm, Vân có theo dõi kiểm tra điện thoại nhưng không phát hiện được gì khả nghi. Cô chán nản liền tâm sự với bạn thân:

- Giờ tao như thế này chắc chắn anh Bình sẽ chán, mà chán thì sẽ cặp bồ, dạo này toàn đi đêm về hôm nhưng lúc nào cũng tỏ ra quan tâm chiều chuộng vợ mày ạ.

Cô bạn thân của Vân liền nói:

- Quan tâm như thế chắc là để chuộc lỗi rồi, đàn ông thằng nào chả vậy, vợ sinh xong xấu đi 1 cái là biết mặt nhau ngay. Mày cứ phải cảnh giác cao độ. Tiền nong quản chặt không được để ông ấy ra ngoài mèo mả gà đồng, nhớ chưa?

Vân tin lời tư vấn của con bạn chưa chồng, nên đối xử với chồng rất nghiêm.

Cho đến  1 hôm, công ty chồng tổ chức đi nghỉ dưỡng, Bình còn chưa kịp thông báo thì Vân đã điều tra ra. Thấy chồng mới về đến nhà, Vân liền chì chiết anh:

- Anh định giấu em việc công ty sắp đi du lịch à? Nghe nói dẫn cả gia đình đi cơ mà?

Bình mỉm cười với vợ:

- Anh định nói với em đây, mà sao em đã biết rồi, cuối tuần này để con ở nhà cho bà trông, em và anh đi chơi nha. Chuẩn bị đồ bơi đi ở đó có hồ bơi đẹp lắm.

Vợ mặc bikini để lộ bầu ngực xập xệ bị bạn bè phá lên cười sằng sặc, chồng liền hôn vào ngực vợ và nói 1 câu khiến ai cũng choáng váng - Ảnh 1
Có nhiều người đàn ông lúc yêu thì rất nồng nhiệt nhưng đến khi cưới về rồi thì chê bai vợ đủ điều. Ảnh minh họa: Internet

Vân không nói chẳng rằng khiến Bình cảm thấy khó hiểu nhưng rồi đến cuối tuần cô cũng xách đồ đi. Đến nơi, thấy bạn bè đồng nghiệp của Bình ai ai cũng xúng xính váy áo sexy, Vân cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng đến khi mọi người đều thay đồ xuống bơi, Vân cứ đứng ngây người thì Bình nói:

- Kìa em, bộ bikini hôm qua anh mua đâu? Em lấy ra mặc đi.

Vân cứ ú ớ thì Bình liền lục tìm rồi đưa cho vợ và đẩy cô vào phòng thay đồ. Nhưng khi Vân khúm núm bước ra, bỗng nhiên những người bạn của Bình phá lên cười sằng sặc. 1 người nhìn Vân nói:

- Bụng em như bãi đất khô cằn thế, nứt nẻ hết cả.

Rồi họ phá lên cười, sau đó người khác lại tiếp:

- Ngực chảy sệ nhanh quá, mới 1 con mà đã thế này rồi, sau này vài 3 đứa chắc là xuống tận rốn.

Vợ mặc bikini để lộ bầu ngực xập xệ bị bạn bè phá lên cười sằng sặc, chồng liền hôn vào ngực vợ và nói 1 câu khiến ai cũng choáng váng - Ảnh 2
"Ngực chảy sệ nhanh quá, mới 1 con mà đã thế này rồi, sau này vài 3 đứa chắc là xuống tận rốn" - Ảnh minh họa: Internet

Nói rồi cả đám nhìn nhau ôm bụng cười, Vân xấu hổ quá định bỏ chạy vào trong nhưng Bình kéo cô lại rồi bỗng nhiên anh quát to với đám bạn:

- Mấy người im hết đi, vô duyên vừa phải thôi.

Những người bạn giật mình bịt miệng không dám nói, Bình mới kéo vợ vào lòng rồi hôn lên ngực cô và nhẹ nhàng nói:

- Vợ anh trước kia rất xinh đẹp, bây giờ cũng vẫn đẹp nhất trong mắt anh, em có vết rạn hay ngực bị sệ cũng là do sự hy sinh vì gia đình, nhờ vậy anh càng yêu em nhiều hơn. Em không việc gì phải ngại cả.

Nghe chồng nói thế Vân như chết lặng, cô òa khóc ôm chầm lấy anh. Lúc này, Vân mới nhận ra chồng mình quả là 1 người đàn ông tuyệt vời, nhờ anh, cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...

Nghĩ vợ bị trúng gió sau khi lên chùa về, chồng vội vã chạy đi mua thuốc, nào ngờ về đến nhà chết điếng khi thấy vợ đang...

Anh hất tay vợ ra khỏi người mình ra khỏi phòng. Ném túi thuốc vừa mua về lên giường, anh hối hận quá.

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